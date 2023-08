Mbappé salue Dembélé, et si la prolongation arrivait ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a officialisé ce samedi la signature d'Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé a rapidement tenu à saluer son nouveau coéquipier. Au point de relancer toutes les supputations sur l'avenir du champion du monde 2018 au Paris Saint-Germain.

Attendue depuis une semaine, la venue d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain est désormais officielle. Cela a évidemment fait le bonheur des supporters du club de la capitale, mais pas seulement. Quelques minutes seulement après l’officialisation de la signature de l’attaquant tricolore, Kylian Mbappé est intervenu sur les réseaux sociaux. « Bienvenu chez toi mon frère. Trop heureux de te voir ici. L’aventure commence », a lancé, via une story Instagram, le coéquipier d’Ousmane Dembélé en équipe de France. Un message qui n’est pas passé inaperçu au moment où Kylian Mbappé a été mis au placard par Nasser Al-Khelaifi pour avoir refusé de prolonger son contrat avec le PSG. Et forcément, cette intervention du numéro 7 parisien a relancé les supputations sur son avenir à Paris, une théorie ayant pris naissance depuis quelques jours.

Un mercato comme le voulait Mbappé

En effet, avec un an de retard, le mercato 2023 du Paris Saint-Germain ressemble exactement à ce que voulait Kylian Mbappé l'an dernier, y compris en poussant brutalement vers la sortie Neymar. Le départ du joueur brésilien avait été évoqué, mais ne s'était jamais concrétisé, ce que le clan Mbappé n'avait pas réellement apprécié. Se disant trahi par le PSG, Kylian Mbappé avait adressé dès la fin de l'été 2022 un courrier à Nasser Al-Khelaifi afin de le prévenir qu'il ne voulait pas prolonger et partira libre en 2024. Cependant, et même s'il est furieux contre le meilleur buteur du Paris Saint-Germain, le président qatari aligne cette fois les signatures qui collent avec les exigences de Mbappé, faisant comme si ce dernier devait rester. Alors, forcément, des questions se posent sur l'éventuel retournement de situation.

Monsieur Kylian Mbappé souhaite le bienvenue à Ousmane Dembele 🤷🏽‍♂️❤️💙 pic.twitter.com/x6SXfMHoxq — Adin_93500 ❤️💙🏴‍☠️ (@adin93500) August 12, 2023

Même si le ton est énormément monté entre le clan Mbappé et le PSG, et que le calme ne semble pas précisément revenir ces derniers jours, puisqu'une réunion entre les deux camps n'a servi à rien, l'idée de voir Kylian Mbappé revenir à la table des négociations commence aussi à inquiéter le Real Madrid. Car même si les Merengue pensent avoir la main dans ce dossier, l'épisode de 2022 n'a pas été oublié et un nouveau revirement ne paraît plus aussi dingue que cela. Les prochains jours seront donc regardés avec encore plus d'attention, même si ce serait un véritable séisme de voir Mbappé finalement signer l'accord proposé encore cette semaine par Nasser Al-Khelaifi. Luis Enrique a souhaité vendredi qu'une solution soit rapidement trouvée entre son président et Kylian Mbappé, était-il au courant d'un secret ?