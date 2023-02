Le PSG humilié en France, le Qatar menace

Dans : PSG.

A la recherche d'un titre européen depuis 2011, le PSG version QSI n'a pas pour habitude d'être aussi bousculé en France. Autant dire que la défaite 2-1 face à l'OM et sans la manière, a mis l'Emir du Qatar sur les nerfs.

Pour la deuxième saison consécutive, le PSG ne verra pas les quarts de finale… de la Coupe de France. Après l’élimination face à Nice la saison dernière au Parc des Princes, c’est l’OM qui a pris le meilleur sur les joueurs de Christophe Galtier. Un couac sur le terrain de l’ennemi juré du club de la capitale qui fait mauvais genre. Si la défaite est toujours possible dans le football, s’incliner à nouveau dans une rencontre à élimination directe, avec une perte d’un titre à la clé, ne contribue pas au rayonnement parisien en France. Avec son équipe de stars et son budget quasiment illimité, le PSG doit tout écraser et ne pas subir autant de contre-performances que ces dernières semaines. Même si ce n’est pas la première fois que Paris perd le rythme en Ligue 1 ou en Coupe, cela provoque de l’agacement et de l’impatience en haut lieu.

Les failles du PSG sont bien connues

Foot Mercato annonce ainsi que les performances actuelles, tout comme le visage affiché par le PSG, ne conviennent pas du tout aux propriétaires du club. L’inquiétude est de mise alors que c’est l’AS Monaco et surtout le Bayern Munich qui se présentent pour les prochains matchs du calendrier du Paris SG. Un adversaire en pleine forme en Ligue 1 et un ténor européen, la formation de Christophe Galtier va être attendue au tournant. Le média spécialisé précise que l’Emir et son entourage se sont laissés convaincre que les choses allaient changer par Luis Campos, mais que cela ne semble toujours pas être le cas. Les joueurs font ce qu’ils veulent et l’équipe ne propose pas grand chose au niveau des efforts fournis, de la cohésion et de la solidarité, des valeurs que le Qatar aimerait retrouver plus souvent au sein du PSG.

Avant même Christophe Galtier donc, c’est le personnage de Luis Campos qui agace et se retrouve sur un siège éjectable. Le dirigeant portugais a critiqué Antero Henrique pour avoir fait capoter le mercato estival, mais n’a ensuite pas trouvé de bouc-émissaire pour expliquer son fiasco de l’hiver, avec aucune recrue pour compenser les départs et notamment celui de Pablo Sarabia. Et les recrues comme Carlos Soler, Renato Sanches et Fabien Ruiz ne donnent clairement pas satisfaction. Autant dire que la pression sera maximale pour les prochains matchs du PSG, où Neymar et Messi vont aussi devoir appendre à tirer dans le même sens en participant aux efforts à la perte de balle.

Ça chauffe pour Campos et Galtier

Pour le moment, les faiblesses affichées par le PSG donnent en tout cas de l’espoir à ses futurs adversaires, en Ligue 1 comme en Coupe de France, et sont forcément étudiées par le Bayern Munich en vue de la Ligue des Champions. L’Emir du Qatar, qui suit donc la situation de près, n’apprécie guère ce qu’il voit, et s’attend donc à une réaction de taille et très rapide de la part du PSG. Sous peine de devoir mettre rapidement un terme à l’aventure du duo Luis Campos-Christophe Galtier ?