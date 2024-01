Mbappé quitte le PSG, le pire ennemi du Qatar l'annonce

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'avenir de Kylian Mbappé fait toujours autant parler. Le joueur du PSG n'est sans doute plus très loin de donner sa réponse quant au club qu'il a choisi, mais certains ont du mal à cacher leur bonheur.

Kylian Mbappé est au coeur d'un nouveau feuilleton concernant son avenir. En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, l'attaquant de 25 ans se sait attendu au tournant. Deux possibilités crédibles s'offrent à lui pour le moment : une prolongation au PSG ou un départ au Real Madrid. Plus les heures passent et plus Mbappé se dirige vers un départ de la capitale française. Pas mal d'indices venant d'Espagne insistent sur le fait que le champion du monde a bien choisi les Merengue. Ce n'est pas Javier Tebas qui dira le contraire, une mauvaise nouvelle pour Paris faisant toujours le bonheur du patron de la Liga, farouchement anti-Qatar depuis des années.

Mbappé, l'Espagne le met sous pression

Le patron du football espagnol, qui ne perd jamais une occasion de provoquer le PSG, a en effet été l'auteur d'une sortie XXL ces dernières heures. Dans des propos relayés par Fabrizio Romano, Javier Tebas a en quelque sorte vendu la mèche concernant Mbappé : « Il y a une grande probabilité que Kylian Mbappé arrive au Real Madrid. Je dirais plus de 50% de chances. C'est mon opinion. Cela dépend du Real Madrid qui décidera ». On se doute que Javier Tebas sait certaines choses et que cette sortie est loin d'être anodine. Kylian Mbappé est de plus en plus mis sous pression et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le PSG, qui va devoir se lancer vers son huitième de finale de Ligue des champions face à la Real Sociedad.

Le Français peine d'ailleurs à enchainer les matchs de qualité et la décision autour de son avenir est sans doute liée à tout cela. En tout cas, en Espagne, on a choisi une stratégie offensive afin de lui mettre le plus de pression possible pour éviter les échecs passés. Reste à savoir si ce sera enfin payant, car Javier Tebas a beau avoir menacé le Paris Saint-Germain de tout un tas de procès, le patron de la Liga n'a jamais obtenu gain de cause. En venant titiller Nasser Al-Khelaifi sur le cas Kylian Mbappé, Tebas sait bien qu'il va agacer au plus haut point le dirigeant qatari du PSG.