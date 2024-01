Zéro négociation entre le Real Madrid et Mbappé ‍!

Dans : Liga.

C'est toujours le silence dans le dossier Mbappé alors que la fin du mois de janvier approche. Néanmoins, les informations annonçant des négociations tendues entre Mbappé et le Real Madrid sont vigoureusement balayées.

Kylian Mbappé enchaine les matchs en ce mois de janvier, confirmant également une belle forme physique dans le but de tirer le PSG en Ligue des Champions. Malgré son empilement encore impressionnant de buts marqués, c’est surtout son avenir qui est évoqué, entre Paris et Madrid. La gourmandise de son entourage pour son futur contrat ferait des remous au sein de la Casa Blanca, qui ne parviendrait pas à trouver un accord malgré le choix de l’international français de rejoindre Santiago Bernabeu la saison prochaine. Un coup de frein dont espère profiter le PSG, qui n’a lui aucun problème à aligner un gros montant, alors qu’on parle même d’un salaire à 100 millions d’euros. Tandis que le Real Madrid ne monte qu’à 33 millions d’euros par saison, ce qui n’est pas rien néanmoins et en ferait le plus gros salaire de l’effectif.

Mbappé doit faire une annonce à Al-Khelaïfi

Mais cette histoire de gros sous est balayée par deux médias ce samedi. Foot Mercato annonce, comme c’est le cas depuis le début du mois de janvier, que tout est bouclé et qu’il n’y a même pas de discussions entre Mbappé et le Real Madrid. Le deal est déjà sur la table et l’accord a été trouvé. Ainsi, il ne manque plus que la signature qui est une question de timing, et de volonté pour KM7 d’annoncer aussi sa décision à Nasser Al-Khelaïfi en premier lieu.

Une version confirmée par Defensa Central, média madrilène proche de Florentino Pérez. Pour la source espagnole, le président du Real estime pour lui que tout est réglé, notamment en ce qui concerne le futur contrat de la star française, et qu’il n’y a donc aucune négociation en cours. Malgré les refus des années précédentes, le boss des Merengue est d’une confiance absolue, et ne craint pas un coup tordu du clan Mbappé. Il a d’ailleurs prévenu que cet été 2024 était la dernière occasion de rejoindre le Real, car un nouveau faux bond mettrait définitivement fin à ce recrutement jusqu’à la fin de la carrière du joueur du PSG.

La seule demande du Real Madrid est bien connue, ça serait que Mbappé fasse une annonce officielle pour dévoiler sa signature dans la capitale espagnole, histoire que tout soit clair, et que la Maison Blanche cesse de travailler sur des plans B et puisse se concentrer, dans ses bureaux, sur la saison 2024-2025.