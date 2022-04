Mbappé prolongé au PSG, l'UEFA donne son feu vert

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Jeudi, l'UEFA présentera sa nouvelle version du fair-play financier qui devrait être adoptée dans la foulée. Moins restrictive, elle ne pénalisera plus autant le PSG et pourrait lui permettre de conserver Kylian Mbappé la saison prochaine.

Depuis l'arrivée de QSI à Paris en 2011, le quotidien du PSG a été rythmé par une opposition plus ou moins appuyée avec l'UEFA. Le fair-play financier (FPF) mis en place en 2015 a souvent donné des maux de tête à Doha puisqu'il a limité les achats de l'investisseur aux moyens quasi illimités. Mais, le camouflet subi par l'UEFA dans le dossier Manchester City et la crise du Covid ont poussé Aleksander Ceferin à renouveler l'outil mis en place par Michel Platini. Le nouveau fair-play financier a été réfléchi pendant plusieurs mois et il va être dévoilé ce jeudi lors d'une réunion de l'instance européenne.

Le nouveau FPF favorable au PSG dans le dossier Mbappé

L'idée de départ de Michel Platini qui était de limiter les dépenses aux ressources est conservée mais la tolérance accordée aux clubs sera augmentée avec en plus une période d'adaptation laissée aux différentes écuries européennes. Une bonne nouvelle pour le PSG qui a souvent peiné pour rester dans les clous de cette règle. Le club parisien pourrait tirer bénéfice de ces changements de réglementation pour faire la différence dans le dossier Kylian Mbappé.

C'est en effet l'Equipe qui l'indique dans un article paru ce mardi. Alors qu'avant les clubs n'avaient le droit qu'à 30 millions d'euros de déficit autorisés sur trois exercices comptables, ce chiffre passe maintenant à 60 millions avec une garantie de l'actionnaire. Autant dire qu'avec QSI derrière, le PSG ne craint rien dans le domaine. De plus, un salary cap sera mis en place. « Les clubs ne pourront pas dépenser, en salaires notamment, plus de 70 % de leurs revenus », précise le quotidien sportif. Pour une question d'adaptation, ce chiffre sera de 90% en 2023 et 80% en 2024. Cela permet aux Parisiens de proposer un contrat de deux ans à Kylian Mbappé avec une nette revalorisation salariale. Après les déclarations du joueur dimanche, l'espoir renaît encore plus au PSG grâce à ce coup de pouce financier.