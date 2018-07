Mbappé, Neymar, Cavani... le PSG en force pour The Best 2018 !

Dans : PSG, Mondial 2018, Foot Mondial.

Qui pour succéder à Cristiano Ronaldo ? L’an dernier, l’attaquant du Real Madrid avait remporté le prix The Best, soit le meilleur joueur de l’année selon la FIFA.

Le 24 septembre prochain à Londres, l’instance internationale annoncera le nom du nouveau vainqueur. Pour une fois, le Portugais et son rival Lionel Messi ne partent pas favoris. Car on le sait, le Mondial 2018 devrait largement influencer les votes des sélectionneurs, capitaines de sélection et journalistes.

C’est pourquoi d’autres noms viennent à l’esprit, en prenant aussi en compte le reste de la saison. Sans favoritisme, le Français Kylian Mbappé est un candidat tout à fait crédible, comme ses coéquipiers au Paris Saint-Germain Edinson Cavani et Neymar. On peut également ajouter les noms des Belges Eden Hazard et Kevin de Bruyne, champion d’Angleterre avec Manchester City.

Modric et Marcelo, les favoris ?

Et ceux des Croates Ivan Rakitic et Luka Modric, vainqueur de la Ligue des Champions comme le latéral gauche brésilien Marcelo. Attention aussi à l’Uruguayen Luis Suarez qui, en cas de succès face aux Bleus vendredi, pourrait enrichir son palmarès de la saison après son doublé coupe-championnat au FC Barcelone. Les prétendants sont donc nombreux, mais la suite du Mondial devrait peu à peu raccourcir la liste.