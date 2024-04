Mbappé, le mystère relancé par Luis Enrique et l'Emir du Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique est resté très mystérieux concernant l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. La visite récente de l'Emir du Qatar a relancé les rumeurs.

L'entraîneur du PSG a décidé de laisser Kylian Mbappé au repos dimanche soir au Parc des Princes pour le match contre Lyon, mais la situation de l'attaquant parisien est encore dans toutes les têtes. Après l'épisode de la supposée prolongation promise à Nasser Al-Khelaifi l'été dernier, ce que le clan Mbappé a démenti, la visite express de l'Emir du Qatar vendredi au nouveau centre d'entraînement à Poissy, lequel a passé quelques heures avec son équipe, a relancé les bruits. Et dans la foulée de la nette victoire de Paris face à l'Olympique Lyonnais, sous le regard de Kylian Mbappé dans les tribunes du Parc, Luis Enrique a fait une réponse assez intrigante concernant l'avenir de la star tricolore.

Luis Enrique troublant sur le cas Mbappé

Le technicien espagnol, qui a toujours dit qu'il préparait l'avenir en ne faisant pas jouer Kylian Mbappé, reconnaissant ainsi que son départ était acté, a cette fois été de nouveau très énigmatique lorsqu'il a répondu sur le cas du joueur tricolore. « Je n'ai rien à dire concernant Kylian Mbappé jusqu'à ce que les différentes parties se prononcent. De mon côté, je vais continuer à garder le silence et lorsque les parties se prononceront, alors il sera temps de m'exprimer », a répondu le coach du Paris Saint-Germain, laissant la place à toutes les supputations sur un éventuel changement dans les coulisses. Mais du côté du Real Madrid, on ne s'inquiète pas du tout de ces petites histoires qui sortent du côté de la capitale, Florentino Perez semblant avoir lui des garanties sur la venue du joueur de 25 ans la saison prochaine.

🗣️ Luis Enrique en conférence de presse : « Kylian Mbappé n’est pas entré en jeu. Remplaçant, dans la logique ? (Peut-être a-t-il mal compris la question, qui ne portait pas sur son avenir) Je n’ai rien à dire concernant Kylian. Je continuerai de garder le silence, jusqu’au… pic.twitter.com/TeBwYGxeDF — Actualité PSG FR (@ActualitePSGFR) April 22, 2024

Defensa Central, média proche des Merengue, a évoqué mercredi un monstrueux bonus que Kylian Mbappé devra payer s'il change finalement d'avis, et même si pour l'instant rien ne dit que ce sera le cas, on voit mal l'attaquant vedette du PSG changer encore d'avis. En tout cas, on l'a vu face à l'OL, Luis Enrique a dans son effectif des joueurs à même de faire de très belles choses avec ou sans Mbappé.