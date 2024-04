L1 ‍: Le PSG colle une belle claque à l’OL ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

30e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais : 4-1.

Buts : Matic contre son camp (3e), Beraldo (6e), Ramos (32e, 42e) pour le PSG ; Nuamah (37e) pour l’OL.

Dans un choc à sens unique, le Paris Saint-Germain n’a fait qu’une bouchée de l’Olympique Lyonnais (4-1).

Quelques jours après avoir renversé le Barça pour s'octroyer un ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le club de la capitale française mettait très rapidement Lyon à l’amende. Puisque dès la troisième minute de jeu, Paris faisait déjà la course en tête grâce à un CSC de Matic, qui trompait malencontreusement Lopes en déviant un centre d’Asensio dans sa propre cage (1-0 à la 3e). Un but vite suivi d’un autre, vu que Beraldo doublait la mise du gauche à bout portant après une déviation de Barcola au premier but sur un corner d’Asensio (2-0 à la 6e).

Après ce départ compliqué, l’OL relevait la tête avec des occasions de Benrahma (8e) et Lacazette (25e), mais Donnarumma veillait au grain. Et il faisait bien puisque Ramos marquait ensuite le but du break, l’attaquant portugais catapultant le ballon d’une tête puissante dans les filets sur un joli centre d’Hakimi (3-0 à la 33e). Nuamah redonnait ensuite un peu d’espoir à Lyon en marquant pour l’honneur d’une belle frappe depuis l’extérieur de la surface (3-1 à la 37e). Mais après un poteau de l’attaquant lyonnais (39e), Paris remettait l’OL dans le sac avant la mi-temps, Ramos y allant de son doublé avec un tacle au point de penalty suite à un bon service d’Asensio (4-1 à la 42e).

Après la pause, les Gones continuaient de se battre un peu avec Cherki (55e) et Caqueret (63e), mais les hommes de Pierre Sage tombaient encore sur le mur Donnarumma. Le gardien italien finissait d'écoeurer les joueurs lyonnais, qui ne se montraient plus dangereux jusqu’au coup de sifflet final (4-1).

Grâce à cette nouvelle victoire, le PSG continue de se rapprocher du titre de champion de France en prenant 11 points d’avance sur Monaco. Inarrêtable cette saison dans toutes les compétitions, Paris prend également l'avantage psychologique sur l’OL en vue de la finale de la Coupe de France. Le Lyon de Pierre Sage, défait pour la première fois depuis début mars, lâche donc la septième place et devra faire de gros résultats contre Monaco et Lille lors des prochaines journées pour continuer à croire à l'Europe via le championnat.