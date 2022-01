Mbappé ira à Madrid, le Qatar connaît la vérité

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain espère toujours prolonger le contrat de Kylian Mbappé, même si le champion du monde français est désormais libre de rejoindre le club qu'il souhaite.

Le PSG veut le croire, il y a encore moyen de s’entendre avec le clan Mbappé afin que ce dernier signe un dernier court contrat qui lui permettra de prendre un énorme salaire et de partir dans un an ou deux, cette fois en échange d’un transfert qui rapportera plusieurs dizaines de millions d’euros au club de la capitale. Ce scénario de rêve pour Paris a été évoqué la semaine passée par Le Parisien, et depuis cet article certains se persuadent que finalement, après avoir réclamé de pouvoir signer au Real Madrid lors du marché des transferts 2021, Kylian Mbappé ne le fera pas lors du mercato estival 2022 alors qu’il peut le faire sans avoir à négocier avec Leonardo ou l’Emir du Qatar. Derrière tout cela, il y aurait le désir du père de Kylian Mbappé, qui serait lui favorable à une prolongation avec le Paris Saint-Germain. A un peu plus d’un moins de la double confrontation entre le leader du championnat de Ligue 1 et les Merengue en Ligue des champions, le suspense semble toujours exister dans ce dossier.

Mbappé n'hésite plus sur son avenir

نعم فعلاً باريس يضغط بشدة لتجديد عقد مبابي ولو لفترة بسيطة ، لكن اللاعب قرر بالفعل المغادرة لريال مدريد ولايريد أي شيء آخر

Paris is pressing hard to renew Mbappe's contract, even for a short period, but the player has already decided to leave for Real Madrid and nothing else pic.twitter.com/9KHNRHG5cF — محمد الكعبي (@Qatari) January 11, 2022

Dans cette histoire qui fait encore rêver le PSG, Mohammed Al Kaabi a totalement plombé l’ambiance. L’insider le plus célèbre du Qatar, toujours très bien renseigné sur les opérations menées par Doha, ne croit pas du tout à une prolongation de Kylian Mbappé à Paris. Et via Twitter, @Qatari glace le sang de ceux qui rêvent encore de voir l’attaquant français rester que ce soit sous les ordres de Mauricio Pochettino ou de Zinedine Zidane. « Oui, Paris presse fort pour renouveler le contrat de Mbappé, même pour une courte durée, mais le joueur a déjà décidé de partir pour le Real Madrid et rien d'autre », explique le journaliste qatari, qui ne voit aucun suspense sur ce qu’il adviendra. Dans ce dossier qui sera forcément spectaculaire, le Paris Saint-Germain a perdu la main et veut s'accrocher au maigre espoir d'un changement radical d'avis de Kylian Mbappé, mais du côté du Qatar on a visiblement compris que tout était terminé.