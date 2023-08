Mbappé insulté par le vestiaire du Real Madrid

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid a appris ce week-end que, sauf énorme retournement de situation, Kylian Mbappé ne viendra pas cet été. Et il est probable même que pour recruter l'attaquant du PSG, il faudra payer très cher en 2024.

Depuis des semaines, les journalistes espagnols le répétaient, Kylian Mbappé devait rejoindre le Real Madrid cet été. Chauffé à blanc par certains insiders français qui ont abusé des messages sur les réseaux sociaux pour affirmer que l’attaquant allait partir « pour 250 millions d’euros », tout s’est emballé à tort. Car à part un énorme retournement de situation, Kylian Mbappé portera le maillot du Paris Saint-Germain en 2023-2024, et il est même probable qu’il prolongera fin de ne pas partir libre dans un an. Cela explique d’ailleurs la décision officialisée par Nasser Al-Khelaifi de réintégrer le champion du monde 2018 dans le groupe de Luis Enrique. Même si certains veulent encore croire au Père Noël et pensent que Mbappé partira, au sein même du Real Madrid, on a compris que l’affaire ne se fera pas tout de suite. Et l'effectif de Carlo Ancelotti en a parlé.

Mbappé et Madrid, ça devient compliqué

Le site spécialisé RealMadridConfidencial confirme que le renversement de situation dans le dossier Kylian Mbappé a étonné pas mal de monde du côté des Merengue, même si cette situation ressemble tout de même au scénario vécu en 2022. Déjà sous le choc des graves blessures de Thibaut Courtois et Eder Militao, les footballeurs madrilènes, Vinicius et ses coéquipiers, auraient lancé quelques paroles désagréables, et même insultantes, à l'encontre de l'attaquant français du Paris Saint-Germain. « C'est un c... », auraient commenté des joueurs de Carlo Ancelotti en apprenant que Mbappé allait probablement prolonger son contrat avec les champions de France. Des propos qui confirment que tout cela agace sérieusement en interne, quoi qu'on en dise. Car ce lundi, L'Equipe affirme de son côté que Florentino Perez ne serait pas plus étonné que cela par cette situation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Citant des associations de supporters du Real Madrid, le quotidien sportif témoigne d'un peu d'agacement, même si on semble se faire à l'idée d'un nouveau report de la signature de Kylian Mbappé. « Je ne crois pas du tout qu'il viendra gratuitement. Mbappé n'a pas de parole. Cet épisode me fait encore plus douter de lui et de son entourage. De toute façon, je suis fatigué de tout ce cirque chaque année », explique un socio madrilène dans L'Equipe. Tout le monde se donne rendez-vous au mercato d'été 2024, même si rien ne dit pour l'instant celui qui a marqué 212 buts sous le maillot du PSG partira. Et surtout pour combien il partira de Paris, où Nasser Al-Khelaifi a désormais des certitudes.