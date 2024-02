Naples lui manque de respect, le PSG vise Kvaratskhelia

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG se prépare déjà à faire sans Kylian Mbappé la saison prochaine. Luis Campos travaille sur plusieurs dossiers dont beaucoup mènent en Italie.

Luis Campos prospecte déjà un peu partout en Europe pour tenter de remplacer Kylian Mbappé. Cela ne sera pas chose aisée mais le Portugais place ses pions dans des dossiers XXL. En Serie A, pas mal de joueurs intéressent le PSG. C'est le cas de Victor Osimhen, qui pourrait être le grand remplaçant de Mbappé. Mais à Naples, le Nigérian n'est pas le seul à séduire la direction francilienne. C'est aussi le cas de Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia, le PSG n'a pas dit son dernier mot

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Géorgien est aussi une cible du PSG. Car pour le média italien, Paris désire un attaquant mais aussi un nouvel ailier. Le Géorgien est donc dans les petits papiers franciliens, au même titre que Rafael Leao. Encore sous contrat avec les champions d'Italie jusqu'en 2027, Khvicha Kvaratskhelia n'est pas encore respecté comme il l'aimerait, avec son salaire d'1,2 million par an. L'agent du joueur voudra négocier en fin de saison une revalorisation afin de rentrer dans les clous d'un joueur de son talent, alors que Victor Osimhen touche lui 10 millions d'euros par saison.

Aurelio De Laurentiis ne se montre pour le moment pas pressé et même assez serein. Kvaratskhelia n'a pas de clause incluse dans son contrat et le président napolitain pourra donc fixer le prix qu'il veut. Le crack de 23 ans veut terminer la saison en cours, pour le moment décevante à Naples. La Ligue des champions pourrait donner de l'air au club italien et à son Géorgien, qui ne vit pas non plus l'exercice souhaité avec 6 buts et 5 passes décisives en 33 matchs disputés cette saison. Selon Transfermarkt, Kvaratskhelia est estimé à 80 millions d'euros. Un montant dans les cordes du PSG.