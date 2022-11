Mbappé et le PSG, une énorme vérité éclate

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a vécu une première partie de saison satisfaisante en termes de résultats. Kylian Mbappé aura pas mal fait parler de lui et des rumeurs de départ son toujours présentes autour du champion du monde.

Kylian Mbappé est en feu depuis le début de la saison. Que ce soit avec le PSG ou l'équipe de France, le champion du monde est déterminé pour tout gagner. L'ancien joueur de l'AS Monaco sait qu'il sera particulièrement scruté lors du Mondial au Qatar. Son objectif ? Tout soulever mais aussi marquer les esprits, quitte à faire parler de lui. Le PSG a pu s'en rendre compte il y a quelques mois. Frustré par son rôle dans l'équipe de Christophe Galtier, Mbappé n'avait pas hésité à s'en plaindre publiquement. L'histoire autour de l'armée numérique du PSG pour s'en prendre à des comptes sur les réseaux sociaux n'a rien fait pour arranger les choses. Pas mal de médias avaient affirmé que Mbappé voulait un départ imminent de club de la capitale. Mais comme souvent, les choses se sont calmées et le clan de Kylian Mbappé a balayé l'idée d'un départ cet hiver. Quid de l'été prochain ? En tout cas, au PSG, on se veut rassurant sur le sujet.

Mbappé, le PSG peut respirer mais...

Dans des propos relayés par l’émission El Partizado de Cope et Radio, Luis Campos a en effet précisé que Mbappé se sentait très heureux au PSG. « Je l’ai rencontré quand il avait 14 ans. Nous avons une relation forte. Je n’ai pas uniquement une relation professionnelle avec lui, nous avons également noué une relation d’amitié, comme c’est le cas avec de nombreux autres joueurs. La Liga me plait, mais c’est une décision de Kylian Mbappé, pas de Luis Campos. Je pense que Kylian se sent bien à Paris. Il a pris sa décision et en ce moment il se porte très bien au PSG. À Paris, ils doivent profiter d’avoir l’un des meilleurs, sinon le meilleur du moment. Mais dans le futur, je ne sais pas », a notamment indiqué Luis Campos, qui s'exprimait-là en tant que conseiller sportif du Celta Vigo. De quoi rassurer sans rassurer. Tout porte à croire en effet que l'été prochain sera une nouvelle fois chaud pour Mbappé. S'il a prolongé son contrat jusqu'en 2025 (2024+1 année en option), le champion du monde pourrait tester le marché, surtout en cas de nouvel échec du PSG en Ligue des champions.