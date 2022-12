Mbappé et Messi, le Père Noël braque la boutique du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

La récente finale de Coupe du monde entre la France et l'Argentine a assurément marqué l'histoire. Leo Messi et Kylian Mbappé ont notamment impressionné.

L'Argentine a glané dimanche dernier la troisième Coupe du monde de son histoire. L'Albiceleste a remporté la séance de tirs au but face à des Tricolores fébriles dans l'exercice depuis de nombreuses années. Avant cela, le scénario de la rencontre avait été totalement fou. Leo Messi, auteur d'un doublé et Kylian Mbappé, auteur d'un triplé, ont évidemment marqué les esprits lors d'une finale qui est désormais à classer dans les plus grands matchs de football de l'histoire. Et avant même le Mondial 2022 au Qatar, les deux stars ont réalisé des prouesses depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain et sont donc des modèles pour des millions de fans. Avant et après la finale de la Coupe du monde, les deux joueurs du PSG ont d'ailleurs fait exploser les ventes de leurs maillots, et à quelques heures du réveillon de Noël, les chiffres confirment que de nombreuses tuniques de Lionel Messi et de Kylian Mbappé, pas uniquement argentines et françaises, devraient être sous le sapin.

Mbappé et Messi régalent le PSG

Selon les informations du Parisien, le PSG a profité pleinement de la finale de la Coupe du monde. En effet, les ventes de maillots de Messi et Mbappé ont été totalement boostées par la finale du Mondial 2022 qui a vu les deux joueurs des champions de France s'affronter. Le média francilien précise qu'iI y a d'ailleurs eu deux pics de ventes : le jour de la finale et le lendemain. Le jour de France-Argentine, c'est Leo Messi qui a été le plus demandé via la boutique en ligne du PSG. Et le lendemain, c'était Kylian Mbappé. « Le PSG a connu un dimanche 18 décembre particulièrement fructueux avec 200 % de maillots vendus en plus sur la journée », a notamment indiqué Le Parisien. Voilà donc un domaine où Kylian Mbappé et Leo Messi se battent encore, alors que les deux coéquipiers parisiens auront des objectifs communs dans les prochaines semaines sous les couleurs du club de la capitale. De quoi encore engendrer des achats compulsifs dans les boutiques du PSG.

Car Ligue des champions fait partie des ambitions communes à Kylian Mbappé et Lionel messi. En cas de bon parcours et de prestations abouties, c'est le Ballon d'Or qui se jouerait entre les deux hommes. Plus d'un fan de football et du PSG le souhaitent, et plus d'un fan voudra le maillot du lauréat. De quoi souligner un peu plus le retrait de Neymar dans cette guerre des étoiles au Paris Saint-Germain, la star de la Seleçao ayant pourtant tout fait depuis cet été pour briller avec le Brésil avant de revenir à Paris.