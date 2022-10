Mbappé et la France, Yannick Noah est écoeuré

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'image de Kylian Mbappé auprès du grand public s'est ternie ces derniers mois. Pour Yannick Noah, cela témoigne d'une attitude bien française et l'ancienne star du tennis le regrette amèrement.

Auteur d’un doublé vendredi soir lors de la victoire du PSG à Ajaccio, Kylian Mbappé a démontré que toutes les histoires récentes sur son avenir ne l’ont pas perturbé. Il n’empêche, c’est une évidence, depuis quelques mois, les critiques sont parfois assassines à l’encontre du numéro 7 du Paris Saint-Germain, Mbappé étant « accusé » d’avoir pris la grosse tête et de ne plus vraiment être au service de son club, mais juste de sa propre carrière personnelle. Et forcément, les rumeurs qui ont circulé il y a deux semaines sur son désir de partir au mercato d’hiver n’ont pas calmé les choses, même si l’attaquant a fermement démenti une telle intention d’abandonner le PSG au plus vite. Il n’empêche, cela tire à balles réelles sur les réseaux sociaux à l’encontre du champion du monde 2018 et cela commence à en agacer certains, notamment Yannick Noah.

Mbappé attaqué à chaque fois, la France a tort

Le dernier vainqueur français de Roland-Garros le sait, en France, on adore brûler ses idoles. Mais, invité d’Amandine Bégot sur RTL, Yannick Noah a reconnu que cela faisait beaucoup contre Kylian Mbappé, lequel ne mérite pas devoir subir de telles attaques dans son propre pays. Et il s’est permis de faire un parallèle avec Karim Benzema. « C’est dur de gagner quand on est en France, on n’a pas cette culture-là, c’est très très dur (...) Déjà c’est dur, car il n’y a pas vraiment de sport à l’école, le coefficient sport ce n’est rien du tout (...) Quand on voit le Ballon d’Or de Karim Benzema, qu’est ce que c’est beau, c’est tellement mérité. On voit la joie que cela apporte, les gamins de Bron, on se dit que cela vaut la peine de travailler. C’est merveilleux ce qu’il a fait (...) Ce qui se dit sur Kylian Mbappé ? Voilà la France ! On a un petit gars extraordinaire, comme Kylian Mbappé, et on va trouver le moyen de lui glisser quelques peaux de banane. Le môme est tellement bon, il joue tellement bien, c’est un gamin et on l’aime. On doit entourer nos champions et nos jeunes d’un amour inconditionnel, comme je le ferai pour mon fils », a confié la légende française du tennis en direct.

Ce n'est pas la première fois que Yannick Noah monte au créneau pour défendre le joueur de 23 ans du Paris Saint-Germain, et l'été dernier il s'était même ouvertement réjoui de voir que Kylian Mbappé avait préféré prolonger au PSG que rejoindre le Real Madrid. « Trop content. C'est bien, c'est courageux. Ce n'est pas forcément la facilité, c'est bien pour Paris, pour le foot français. On rêve toujours d'avoir un champion et dès qu'il devient bon, la majorité des gens veulent qu'il se barre. Là il est là et je suis vraiment très content », avait lancé celui qui avait rejoint le staff du PSG avant la victoire du club de la capitale en Coupe des Coupes en 1996. Une prise de position qui ressemble évidemment au personnage qu'est Yannick Noah, lequel a toujours voulu mettre en avant les sportifs tricolores, quitte à parfois hausser le ton.