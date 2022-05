Stop aux grincheux ! Yannick Noah vote Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

La décision de Kylian Mbappé de prolonger son contrat au PSG n'a pas fait que des heureux. C'est même le cas en France où certains auraient aimé voir le jeune attaquant au Real Madrid. Une analyse que ne partage pas Yannick Noah, heureux du choix de Mbappé.

Le Real Madrid et le football français entretiennent une relation idyllique depuis un demi-siècle. A l'image de Karim Benzema ou de Zinedine Zidane entre autres, les Français ont souvent marqué l'histoire du club merengue. On a longtemps cru que Kylian Mbappé suivrait les pas de ses aînés, lui qui revendiquait son amour pour le Real Madrid. Mais, finalement, le jeune prodige français a décidé de prolonger son contrat pour trois années de plus avec le PSG. Un choix qui n'a pas été compris voire apprécié par certains observateurs et supporters madrilènes, des deux côtés des Pyrénées.

Noah ravi de garder Mbappé en France

Si certains voulaient voir Kylian Mbappé porter la célèbre tunique blanche dès la saison prochaine, ce n'est pas le cas de Yannick Noah. Supporter revendiqué du PSG, l'ancien tennisman est aussi un défenseur du sport français. Invité de RTL samedi, il est revenu sur le feuilleton impliquant le jeune joueur français, le Real Madrid et le PSG. Il a soutenu la décision de l'attaquant français, ne comprenant pas qu'on puisse vouloir laisser partir hors de France un tel talent.

Yannick Noah a totalement craqué après l’élimination du PSG. 😅pic.twitter.com/d04WjHu3a8 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 10, 2022

« Trop content. C'est bien, c'est courageux. Ce n'est pas forcément la facilité, c'est bien pour Paris, pour le foot français. On rêve toujours d'avoir un champion et dès qu'il devient bon, la majorité des gens veulent qu'il se barre. Là il est là et je suis vraiment très content », a t-il indiqué. Cet habitué du Parc des Princes apprécie d'autant plus Kylian Mbappé qu'il rêve de voir le gamin de Bondy conduire le PSG au sacre en Ligue des champions, comme nombre de supporters parisiens.