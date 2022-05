Mbappé directeur sportif, le coup de grâce du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de tourmenter les supporters du PSG et du Real Madrid, en attendant la décision de la star de 23 ans.

Samedi soir, le Paris Saint-Germain affronte Metz au Parc des Princes lors de la dernière journée de Ligue 1. Ce match sera-t-il le dernier de Kylian Mbappé en Ligue 1 ? Les supporters du PSG ignorent toujours s’ils devront dire adieu à leur meilleur joueur à l’occasion de la réception des Grenats. Et pour cause, le suspense est toujours entier au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. La tendance est toujours à une signature au Real Madrid mais au fil que les jours passent et que la décision n’est toujours pas annoncée, les journalistes espagnoles semblent de moins en moins optimistes. C’est notamment le cas des insiders d’El Chiringuito, lesquels croient savoir que les dirigeants qataris du PSG sont véritablement prêts à tout pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger… y compris de lui offrir tous les pouvoirs à Paris la saison prochaine.

Le PSG prêt à offrir les pleins pouvoirs à Mbappé

Tandis que le champion du monde 2018 entretient des relations glaciales avec Leonardo, le Paris Saint-Germain offrirait tout simplement à Kylian Mbappé de devenir directeur sportif officieux du club de la capitale. Concrètement, le PSG propose à sa star de participer à toutes les décisions importantes du club en période de mercato afin de bâtir une équipe le plus cohérente possible. Cela ne surprendra personne, cette idée s’accompagne d’une offre salariale colossale et d’une proposition qui convient à Kylian Mbappé en ce qui concerne son droit à l’image. Autant dire qu’au fil des jours, le Paris Saint-Germain multiplie les arguments pour convaincre son joueur de rester en France plutôt que de signer au Real Madrid, où il n’aura absolument pas la main sur le mercato et où il ne bénéficiera pas d'une telle marge de manoeuvre en ce qui concerne son droit à l'image. Reste maintenant à voir si tous ces arguments permettront au PSG d’inverser la tendance en raflant la mise dans ce brûlant dossier qui agite le monde du football depuis de longues semaines.