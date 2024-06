Mbappé dépressif, il accuse le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A la veille de l'entrée en lice de l'équipe de France dans l'Euro 2024, Kylian Mbappé semble radieux. Son départ du PSG paraît avoir redonné le sourire à la star des Bleus.

Depuis le début du rassemblement de l'équipe de France, et même s'il a connu quelques petits soucis physiques, mais rien de grave, Kylian Mbappé arbore un grand sourire lors des apparitions en public. Cela est forcément un bon signe au moment où la formation de Didier Deschamps débute la compétition, ce sera lundi soir (21h sur TF1) face à l'Autriche. Comment expliquer ce changement radical d'attitude de l'attaquant vedette, si ce n'est par l'annonce de son transfert au Real Madrid ? Pour Damien Degorre, il est clair que le Paris Saint-Germain est l'unique coupable du coup de blues de Kylian Mbappé, et que les dirigeants des champions de France ont tout fait pour pourrir la vie de celui qui a décidé de quitter le PSG librement en fin de saison. Le journaliste de L'Equipe estime que le joueur de 25 ans a été maltraité à Paris et s'explique.

Mbappé déprimé au PSG, pas chez les Bleus

Pour notre confrère, le Paris Saint-Germain porte seul le poids de ce coup de blues de celui qui a été son meilleur joueur depuis des années. « Las, crispé, inquiet de voir son temps de jeu en club se ré­duire, au printemps, et des con­séquences que cela aurait sur son Euro, tendu à l'idée que la di­rection parisienne puisse faire payer à son petit frère, Ethan, lui aussi en fin de contrat au PSG, son choix de rejoindre le Real Ma­drid, Mbappé a traversé quatre derniers mois mouvementés au cours desquels le plaisir de jouer s'est peu à peu accompagné d'une forme d'angoisse (...) Ces deux dernières saisons, l’équipe de France était un refuge pour Mbappé lorsque sa situation au PSG était imparfaite à ses yeux », explique le journaliste de L'Equipe. Un avis qui est du genre à agacer les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels ont déjà fait savoir qu'à près de 70 millions d'euros pas saison, nombreux étaient ceux qui aimeraient déprimer ainsi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Membre du collectif Paris United, Nicolas Puiravau a d'ailleurs déjà fait savoir ce qu'il pensait de ce coup de déprime de Kylian Mbappé et de son éventuel impact sur les performances de l'équipe de France lors de l'Euro 2024 en Allemagne. « Cherchez pas, on connait déjà les responsables : Luis Enrique et Nasser. Les deux fumiers qui ont gâché l'Euro du meilleur joueur de la planète et de la galaxie. Faut leur envoyer le GIGN et les traduire en justice devant la Cour Pénale Internationale de l'ONU !!! » Une boutade qui a fait rire sur les réseaux sociaux, même si forcément, il y a un peu de vérité dans tout cela. On verra face à l'Autriche si Kylian Mbappé est redevenu le vrai Mbappé ou s'il est encore un peu dans le dur comme cela a été le cas plusieurs fois ces derniers mois.