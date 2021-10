Mauro Icardi viré par Instagram, une photo a choqué !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Réconcilié avec sa femme, Wanda Nara, Mauro Icardi a vu son compte Instagram être supprimé. Une photo trop dénudée aurait incité le réseau social à prendre cette décision.

Mauro Icardi fait l’actualité depuis quelques semaines mais pas pour ses performances, bonnes ou mauvaises, avec le PSG. Les médias et les supporters italiens, notamment de l’Inter, avaient prévenu au moment de l’arrivée du couple Icardi à Paris à l’été 2019 : les histoires extra-sportives pollueraient à un moment ou à un autre l’environnement du club. Récemment, Mauro et Wanda Icardi ont fait vivre leur dispute sur les réseaux sociaux comme un feuilleton. L’attaquant argentin a pu reconquérir sa femme et éviter le divorce en manquant des entraînements et même un match, avec l’accord du PSG. Le couple extrêmement médiatique a fini par se réconcilier. Wanda, qui est aussi l’agent de Mauro Icardi, ayant fait un post pour déclarer sa flemme à son mari il y a quelques jours.

Le compte Instagram d’Icardi supprimé !

😱 Mauro Icardi desaparece misteriosamente de Instagram tras su desnudo integral junto a Wanda Nara https://t.co/sw5r9SQjc7 — Tiramillas (@tiramillas) October 31, 2021

Si la situation était revenue à la normale, Mauro Icardi doit faire face à un nouveau problème. Après la soirée d’Halloween avec les autres joueurs du PSG, son compte Instagram suivi par plus de sept millions d’abonnés a été supprimé. Le réseau social inscrit ce message : « Cette page n'est pas disponible. Il est possible que le lien que vous avez sélectionné soit endommagé ou que la page ait été supprimée », peut-on lire lorsque l’on souhaite visiter son profil. Selon Sport, il existe deux hypothèses : soit Instagram a banni Mauro Icardi pour avoir posté une photo nue avec sa femme, Wanda Nara. Soit l’ancien joueur de l’Inter a lui-même décidé de supprimer son compte pour éviter de nouveaux soucis de couple. Mystère et boule de gomme, l'opinion générale étant tout de même une intervention de l'algorithme du réseau social suite à l'usage de photos intimes du couple à de trop nombreuses reprises.