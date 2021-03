Dans : PSG.

Mauro Icardi a fait le buzz sur les réseaux sociaux en diffusant une photo où on voit l'attaquant argentin du Paris Saint-Germain avec son épouse, Wanda Nara, et son chien.

Le coupe Mauro Icardi-Wanda Nara a le sens de la communication sur les réseaux sociaux, et on se doute que chaque message est publié sans laisser la moindre place au hasard. Cependant, ce mercredi, l'attaquant du PSG a réussi à affôler Twitter et Instagram en mettant en ligne une photo (ci-dessous) où il pose avec son épouse et son chien. Mais ce n'est pas l'image qui a suscité des centaines des réactions, mais plutôt le commentaire de Mauro Icardi qui dit : « Mon chien et ma chienne @Wanda_Icardi » en espagnol. Et si la traduction automatique est nettement plus injurieuse pour Wanda Nara, cette dernière a répondu à son footballeur de mari d'un « comme c’est drôle ». Tout se règlera à la maison. Le chien n'a lui pas de compte sur Instagram et Twitter.