Mauricio Pochettino est sauvé, le PSG se frotte les mains

Dans : PSG.

Par Alexandre Chochois

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023, Mauricio Pochettino semble plus proche que jamais d'un départ prématuré. Mais bonne nouvelle en vue pour le club de la capitale, l'énorme prime de licenciement dont il était question pourrait finalement ne pas être versée.

Situation paradoxale pour Mauricio Pochettino, l'actuel entraîneur du PSG, en ce mois d'avril 2022. D'un côté, le technicien argentin est parvenu à emmener son équipe vers le titre de champion de France de Ligue 1, et ce à quatre journées de la fin de la saison. Un titre qui avait été chipé par le LOSC de Christophe Galtier l'an dernier. Un objectif atteint avec brio. Mais qui ne masque pas certaines fragilités. En interne, les tensions sont palpables, notamment entre Pochettino et le directeur sportif parisien, Leonardo. Sportivement, le Paris Saint-Germain s'est vite fait sortir de la Coupe de France, mais aussi et surtout de la Ligue des champions, à l'issue d'un huitième de finale invraisemblable sur la pelouse du Real Madrid. De quoi écourter la collaboration dans la capitale ?

15 millions d'euros économisés par le PSG ?

🥳 La joie de Mauricio Pochettino et de son staff après le 🔟ème titre décroché par le Paris Saint-Germain !



🔴 #𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝟭𝟬𝗡𝗦 🔵 pic.twitter.com/4jRgt9KOV9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 24, 2022

Selon la presse anglaise et plus particulièrement The Sun, Tottenham aimerait récupérer Mauricio Pochettino cet été. Rappelons que les deux parties avaient déjà collaboré entre 2014 et 2019. L'ancien défenseur central de l'équipe nationale d'Argentine avait emmené les Spurs en finale de la Ligue des champions quelques mois seulement avant d'être limogé. Il pourrait croiser Antonio Conte, actuellement en place du côté de Londres mais évoqué de plus en plus fréquemment à Paris. Ce comeback de Pochettino à Tottenham permettrait aussi au PSG d'économiser des indemnités de licenciement estimées à 15 millions d'euros. Même si les finances du club de la capitale ne sont pas dans le rouge, il s'agit d'une somme loin d'être négligeable. Qui pourrait donc être réinvestie dans la foulée en intronisant Conte sur le banc. Affaire à suivre de près.