Marquinhos fait une énorme promesse au PSG

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va récupérer peu à peu tous ses mondialistes. Ce sera bientôt le tour des Brésiliens, éliminés par la Croatie en quarts de finale.

La Coupe du monde a rendu son verdict. Après une finale rocambolesque, l'Argentine a remporté la compétition face à l'équipe de France aux tirs au but. Le troisième sacre dans un Mondial pour l'Albiceleste. Le succès de l'Argentine de Leo Messi a sûrement fait du mal aux Français mais aussi aux Brésiliens de Neymar Jr. Le crack du PSG n'aura pas réussi à emmener son équipe jusqu'au bout. Idem pour Marquinhos, qui aura en plus de cela manqué son tir au but face à la Croatie. Le capitaine du PSG a très mal vécu l'élimination du Brésil et a mis du temps avant de réagir publiquement. Alors que certains s'inquiètent de sa santé mentale avant de retrouver son club, Marquinhos a fait une mise au point.

Marquinhos prêt à tout gagner

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcos Aoás Corrêa (@marquinhosm5)

Sur son compte Instagram, l'ancien de la Roma a en effet indiqué qu'il allait tout faire pour revenir à son meilleur niveau. « La famille, les amis et le temps m’ont aidé à me remettre sur pied après ce moment difficile. Cette cicatrice restera à jamais gravée dans mon histoire et j’emporterai cette responsabilité avec moi. À partir de ce moment, je prends pour engagement et objectif de me relever le plus vite possible et de rendre fiers tous ceux qui m’ont soutenu et souffert avec moi, avec de nouvelles joies et émotions ! Au groupe et au comité de sélection, je voulais dire combien je suis fier d’avoir fait partie de tout ce que nous avons vécu, malheureusement le résultat n’était pas celui rêvé et souhaité pour couronner tout notre travail et notre dévouement. À tous les amis réels et virtuels qui ont envoyé des messages, pensé à moi et envoyé des énergies positives ces jours-ci, je vous remercie du fond du cœur, il y a eu tellement de beaux messages que vous n’avez aucune idée de combien vous m’avez aidé ! Si le papa du ciel m’a donné ce fardeau, c’est parce que je suis capable de le supporter et d’aller de l’avant ! Et le temps de passer à autre chose est arrivé, la vie se poursuit avec de nouveaux buts et objectifs à chercher, allons-y et aujourd’hui je me sens renouvelé pour cela », a notamment indiqué Marquinhos, prêt pour de nouveaux challenges. Pour rappel, Marquinhos devrait retrouver le Camp des Loges PSG le 22 décembre prochain. Difficile de l'imaginer prêt cependant pour la rencontre du 28 décembre face à Strasbourg au Parc des Princes.