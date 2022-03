Marquinhos fait saliver le PSG avec Messi

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

De mieux en mieux sous le maillot du Paris Saint-Germain, Lionel Messi commence à gagner la confiance de ses partenaires et notamment de Marquinhos, son capitaine.

Arrivé lors du dernier mercato estival, Lionel Messi a mis du temps à s'habituer à sa nouvelle vie à Paris. Suite à une première partie de saison décevante, malgré des buts importants en phase de groupes de la Ligue des Champions, l'international argentin monte peu à peu en puissance du côté du Parc des Princes. Depuis début février, La Pulga enchaîne les grosses prestations, avec notamment un doublé de passes décisives pour Kylian Mbappé lors de la victoire contre l’ASSE la semaine passée (3-1). Mais au-delà des statistiques, Messi montre désormais une belle activité sur le terrain. De quoi s’attendre au meilleur pour les semaines à venir ? C’est en tout cas l’avis de Marquinhos.

Marquinhos sur Messi : « Je le sens très bien en ce moment »

🗣💬 "Je le sens très bien en ce moment. Il est de plus en plus à l'aise et comprend mieux les coéquipiers autour de lui."



🔴🔵 Le capitaine du PSG @marquinhos_m5 évoque l'intégration de Messi à Paris dans @Rothensenflamme.



🎙 ITW exceptionnelle à retrouver demain à 18h sur RMC pic.twitter.com/ngbM1bK9EV — RMC Sport (@RMCsport) March 3, 2022

« Beaucoup de choses ont changé pour Messi. On voit qu’il progresse tranquillement. Je le sens très bien en ce moment. Il est content, bien à l’entraînement. En match, on le voit de plus en plus à l’aise. Il comprend de mieux en mieux les coéquipiers qu’il a autour de lui, notre façon de jouer, qui change de celle d’où il vient. De plus en plus, comme pour Kylian Mbappé, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu’il puisse faire de plus en plus de performances mondiales », a lancé le capitaine du PSG sur l’antenne de RMC. Désormais, Messi est attendu au tournant mercredi prochain lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid, une rencontre lors de laquelle il devra se racheter après son penalty raté à l’aller.