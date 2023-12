Marquinhos et Zaïre-Emery, le PSG officialise les bonnes nouvelles

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Marquinhos et Warren Zaïre-Emery ont de fortes chances de figurer dans le groupe du PSG pour la réception de Nantes samedi soir.

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi matin, le Paris Saint-Germain a fait le point sur ses blessés. Excellente nouvelle pour les supporters du club parisien, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery ne sont pas cités dans le communiqué, ce qui laisse supposer que le défenseur brésilien et le milieu de terrain français sont opérationnels pour la réception des Canaris. Une tendance confirmée par RMC, qui indique que Warren Zaïre-Emery a de fortes chances d’être sur le banc contre Nantes et par conséquent d’être opérationnel face au Borussia Dortmund mercredi en Ligue des Champions. « Presnel Kimpembe effectue des tests dans la perspective de son intégration complète à l’équipe. Nuno Mendes continue son protocole de soins. Fabián Ruiz souffre d’une luxation de l’épaule droite, sans fracture. Des examens complémentaires sont en cours pour déterminer sa durée d’indisponibilité. Keylor Navas poursuit son travail individuel suite à des douleurs aux lombaires » peut-on lire par ailleurs dans le communiqué du PSG ce vendredi.