Marquinhos et le PSG, une confidence inquiétante

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Capitaine emblématique du Paris Saint-Germain, Marquinhos négocie depuis des mois la prolongation de son contrat. Tout le monde semble optimiste, sauf qu'aucun accord n'est officiel, car les deux camps butent sur une question cruciale.

C’était la valeur sûre du Paris Saint-Germain, le joueur sur lequel Mauricio Pochettino pouvait compter contre vents et marées. Mais c’est une évidence, comme ses coéquipiers, Marquinhos, c’est de lui qu’il s’agit, est passé totalement au travers lors du match retour de Ligue des champions contre le Real Madrid. Techniquement le capitaine du PSG n’était pas dans le coup, et en tant que capitaine il n’a jamais été capable de ramener la sérénité dans une formation qui a sombré corps et âme dans la chaleur de Santiago-Bernabeu. Et si l’international brésilien n’a pas été conspué par les supporters du club de la capitale lors du fameux match contre Bordeaux au Parc des Princes, des doutes apparaissent ici et là sur les performances du joueur de 27 ans cette saison. Longtemps considéré comme le seul défenseur capable de tenir la baraque, Marquinhos ne fait plus l’unanimité totale. Et cela au moment où le joueur arrivé de l’AS Rome lors du mercato 2013 pour 31 millions d’euros négocie la prolongation de son contrat.

Marquinhos veut gagner plus que Verratti au PSG

Lié jusqu’en 2024 avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, il n’y a pas urgence absolue dans ce dossier, mais depuis des mois le PSG et le clan Marquinhos négocient cette fameuse prolongation et les échos sont toujours très positifs concernant un « accord imminent ». Sauf que rien ne se concrétise et que le Brésilien n’a toujours pas signé, le duo Nasser Al-Khelaifi-Leonardo ne voulant pas tout céder au capitaine parisien sur le plan salarial. Car comme l’explique L’Equipe, c’est sur ce point que les discussions sont totalement à l’arrêt, les exigences de Marquinhos étant considérées comme peu sérieuses par Doha. À l’heure actuelle, et depuis sa dernière prolongation signée en janvier 2020, le défenseur empoche 1,2 million d’euros par mois, ce qui est évidemment très loin des salaires colossaux touchés par Neymar, Mbappé et Messi. Mais le quotidien sportif fait remarquer qu’il est quatrième dans ce classement à égalité avec Marco Verratti. Cela ne suffit visiblement pas à Marquinhos qui en demande toujours plus.

Pour l’instant, le Paris Saint-Germain est inflexible et les négociations sont à l’arrêt, aucun des deux camps ne voulant faire un effort. D’autant que si Marquinhos a des offres venues de l’extérieur, on a parlé de Chelsea qui l’été dernier aurait proposé 85 millions d’euros pour s’offrir le défenseur brésilien, le club de Ligue 1 est lui persuadé que ce dernier veut continuer sa route au PSG et qu’il finira par revenir à des exigences financières plus raisonnables. Le quotidien sportif cite une source interne à Paris où on se dit très confiant concernant la prolongation du capitaine, le temps jouant en faveur d’un accord raisonnable. La fin de la saison et la capacité de Marquinhos à relancer ses coéquipiers, pourraient jouer un rôle important dans une relance des négociations.