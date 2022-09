Marquinhos au plus mal, le bug révélé au grand jour

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Marquinhos a perdu de sa superbe ces derniers mois, et il était impossible pour les suiveurs du PSG de ne pas le remarquer.

Défenseur déjà emblématique du Paris Saint-Germain, Marquinhos n’affiche plus le même visage et le même niveau de performance ces dernières semaines. Son incapacité à relever la tête depuis le fiasco à Madrid, où sa responsabilité est largement engagée, interpelle les suiveurs du club de la capitale. Le voir être autant en difficulté étonne alors que le Brésilien a toujours été la valeur sure, performante et régulière, du Paris SG ces dernières années. Pour Eric Rabesandratana, ancien défenseur central de Paris, impossible de reconnaitre le Marquinhos conquérant et imbattable des années précédentes, et cela se poursuit cette saison.

La prolongation de contrat en toile de fond ?

« Sur les matchs d’après, où j’ai fait plus attention, je l’ai vu se faire bouger dans les duels, se faire prendre de la tête… Dans l’énergie, j’ai vu qu’il n’était pas comme d’habitude. Et là, je me suis dit : Merde, c’est quoi le problème ? Parce que je n’ai pas l’habitude de le voir comme ça. Tu sens que le mec n’est pas serein. La sensation que j’ai, dit-il, c’est qu’il y a un truc. Ça, c’est sûr. Mais je ne sais pas ce que c’est. Est-ce que c’est un frein mental ou physique ? Faut-il juste attendre qu’il retrouve un peu la pêche ? Ça peut être le match du Real, le problème avec les supporteurs la saison dernière, la naissance de son dernier enfant (en avril) qui le rend super fatigué, les discussions pour une prolongation ? », laisse entendre le consultant dans les colonnes du Parisien. En tout cas, le verdict est tombé et Marquinhos, avec la montée en puissance de Sergio Ramos n’apparait plus vraiment comme le patron qu’il était de la défense parisien quand Thiago Silva est parti à Chelsea. Au point de perdre le brassard ? Pas envisageable pour Rolland Courbis. « Par rapport à son sérieux, à sa régularité, son ancienneté, au fait qu’il se blesse très rarement, c’est logique qu’il soit capitaine », a tout de même souligné l’ancien entraineur de l’OM, pour qui cette baisse de régime ne vaut tout de même pas une révolution dans le camp du PSG.