Marcus Thuram au PSG, tout se précise ‍!

Marcus Thuram est l’une des cibles prioritaires du PSG afin de renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato.

En marge de boucler les dossiers Manuel Ugarte et Marco Asensio, le Paris Saint-Germain travaille en parallèle sur le recrutement d’un avant-centre. Le profil de Marcus Thuram, capable de jouer dans l’axe et de dépanner sur les côtés, plait beaucoup à Luis Campos. Depuis plusieurs semaines, le coordinateur sportif du PSG travaille sur le dossier de l’attaquant du Borussia Mönchengladbach, en fin de contrat au mois de juin.

Mardi en fin de journée, le quotidien L’Equipe confirmait la tendance et indiquait que Marcus Thuram était très favorable à une arrivée dans la capitale française. Le buteur de l’Equipe de France veut encore un peu de temps avant de rendre une décision définitive, mais la perspective d’évoluer au PSG avec Kylian Mbappé ne le laisse pas insensible alors qu’il a refusé une offre de Chelsea en janvier et que des clubs tels que l’Inter et l’Atlético de Madrid rêvent de le recruter. Tout pourrait s’accélérer rapidement puisque selon les informations de Gianluca Di Marzio, « la prochaine destination de Marcus Thuram sera probablement le PSG ».

Marcus Thuram au PSG, deal en bonne voie ?

Une information cruciale livrée par l’un des spécialistes du mercato, qui croit donc savoir qu’un accord a quasiment été ficelé entre le Paris Saint-Germain et l’actuel attaquant du Borussia Mönchengladbach. Un excellent coup de la part de Luis Campos quand on sait que l’international français était libre et représente donc un renfort à moindre coût pour l’effectif parisien. Cette potentielle signature va de plus ravir Kylian Mbappé, lequel avait fait savoir à ses dirigeants qu’il était favorable aux venues de Marcus Thuram mais également de Randal Kolo-Muani, deux de ses partenaires d’attaque sous les couleurs de l’Equipe de France.