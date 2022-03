Marco Verratti suspendu 2 matchs dont 1 avec sursis !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le milieu de terrain est passé ce mercredi soir devant la commission de discipline de la LFP suite à ses propos contre Mikaël Lesage, arbitre du match Nantes-PSG.

Du côté du Paris Saint-Germain, on craignait une grosse sanction à l'encontre de Marco Verratti qui avait été très peu courtois à l'encontre de l'arbitre du match à Nantes, s'en prenant verbalement à ce dernier via le micro de Canal+. Dans la foulée, le Conseil national de l'éthique avait demandé à la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel de se saisir du dossier. Preuve que le club de la capitale prenait cela au sérieux, l'international italien est venu ce mercredi soir devant les gendarmes du football afin de s'expliquer, et cela en compagnie de deux autres dirigeants du PSG, dont le directeur juridique.

Verratti a taillé l'arbitre de Nantes-PSG

Visiblement, Marco Verratti a été entendu, puisque le joueur parisien a été suspendu pour deux rencontres dont une avec sursis, une relative clémence qui s'explique peut-être pas les erreurs de l'arbitre du match Nantes-PSG, lequel est en plus impliqué dans la boulette de VAR dimanche dernier à Lyon. La sanction prend effet le mardi 8 mars 2022 à 0h00 précise la LFP, Verratti pourra donc jouer à Nice, dernier match avant le déplacement en Ligue des champions à Madrid, mais il sera suspendu contre Bordeaux le 13 mars.