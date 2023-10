Malgré la leçon, Newcastle applaudit un joueur du PSG

Dans : PSG.

Après la gifle reçue à Newcastle (4-1) mercredi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut regretter les performances individuelles de plusieurs joueurs. Parmi les déceptions, le gardien Gianluigi Donnarumma s’est distingué pour de mauvaises raisons. Ce qui ne l’a pas empêché de récolter des félicitations.

Excellente opération pour Newcastle. Deux semaines après le match nul obtenu à Milan (0-0), les Magpies ont infligé une lourde défaite au Paris Saint-Germain. Les voilà en tête du groupe F après deux journées en Ligue des Champions. En tant qu’ancien Rossonero, Sandro Tonali aurait pu chambrer ses ex-coéquipiers. Mais le milieu de Newcastle préfère éviter de s’enflammer trop vite.

Tonali épargne ses compatriotes

« Si j'ai envoyé une photo du classement du groupe à mes anciens coéquipiers ? Je ne l'ai pas envoyée parce que je n'ai pas vu le match de ce (mercredi) soir, j'ai seulement vu le résultat, a répondu l’Italien au micro de Sky Sport. On fera les comptes en décembre. On doit être fiers de ce match. Maintenant on doit penser au championnat. Le match d'aujourd'hui peut beaucoup nous apporter, mais il peut aussi nous coûter cher. »

Prudent, Sandro Tonali n’a pas non plus chambré le gardien du Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma. « On s'est parlé, a confié le milieu de terrain. Il a fait deux miracles en première période mais ensuite on a marqué deux buts. On avait trop envie de mettre le ballon au fond des filets. On s'est parlé avant et après le match, c'est un ami, on a joué beaucoup de matchs ensemble. On toujours ensemble en sélection nationale. Même aujourd'hui, il a montré qu'il était fort. »

On peut parler d’un message de soutien entre compatriotes italiens… Car en réalité, Gianluigi Donnarumma fait partie des Parisiens qui ont déçu à St James’ Park. Le portier du champion de France a certes réalisé des arrêts compliqués. Malheureusement pour lui, il sera difficile d’oublier son erreur sur le but de Sean Longstaff. D’autant que le dernier rempart est loin d’être irréprochable depuis le début de la saison.