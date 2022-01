PSG : Ndombélé pousse Wijnaldum dehors

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG est très chaud pour faire signer Tanguy Ndombele sous la forme d’un prêt en provenance de Tottenham.

Les discussions sont bien engagées entre Tottenham et le Paris Saint-Germain et pourraient rapidement déboucher à un accord pour le prêt de six mois de Tanguy Ndombele dans la capitale française. Des détails doivent encore être réglés, comme la prise en charge du salaire de l’international tricolore ainsi que le montant de son éventuelle option d’achat. Dans les rangs du PSG, on s’interroge aussi sur la cohérence de l’effectif à l’heure où le club s’apprête à accueillir un dixième milieu de terrain. C’est ainsi que selon les informations du Parisien, Leonardo et Mauricio Pochettino aimerait faire partir l’un des neuf milieux de terrain de l’effectif avant de boucler la signature de Tanguy Ndombele.

Le PSG veut vendre un milieu de terrain

Talks ongoing between Tottenham and Paris Saint-Germain for Tanguy Ndombele - confirmed. Player keen on the move, clubs in direct contact as per @JackPittBrooke. 🇫🇷 #PSG



Negotiations in progress for loan move, PSG could include a buy option. Salary coverage now discussed. #THFC pic.twitter.com/Acfa8lJ3cR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2022

A l’heure actuelle, Mauricio Pochettino peut compter sur Verratti, Danilo Pereira, Wijnaldum, Gueye, Paredes, Herrera, Dina-Ebimbe, Xavi Simons et Michut au milieu de terrain. Parmi ces joueurs, le PSG a bien sûr quelques intransférables. C’est par exemple le cas de Marco Verratti, d’Idrissa Gueye ou encore des prometteurs Xavi Simons et Edouard Michut. En revanche, le club de la capitale est très ouvert à des départs de Danilo, Paredes ou encore plus Herrera.

Wijnaldum poussé dehors ?

Un élément comme Wijnaldum, très décevant lors de la première partie de saison et qui possède une cote d’enfer en Premier League, ne sera pas non plus retenu en cas de belle offre de la part d’Everton ou Arsenal, qui le courtisent. Pour le Paris Saint-Germain, l’enjeu des prochaines heures va donc être de trouver une porte de sortie à l’un de ses neufs milieux de terrain afin de faire de la place à Tanguy Ndombele sur le terrain mais également dans la masse salariale du club. Car même s’il ne s’agit que d’un prêt, le Français dispose d’un salaire XXL qui va directement le faire grimper dans le top 10 des joueurs les mieux payés du PSG.