Madrid-PSG : Paris fait le yoyo, Thierry Henry a peur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ce mercredi soir, le PSG tentera de valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid.

Fort de leur précieux avantage acquis à l’aller grâce au coup de génie de Kylian Mbappé, le PSG tentera de se montrer solide à Madrid pour résister aux vagues d’un Real guidé par Karim Benzema. Sur le papier, difficile de désigner un favori tant les deux équipes sont d’un niveau relativement proche. La forme du moment est néanmoins peu rassurante pour le Paris Saint-Germain, battu lors de ses deux derniers matchs à l’extérieur en Ligue 1 face à Nantes puis Nice. Consultant pour Prime Video en France, Thierry Henry n’a évidemment pas manqué une miette de ces deux défaites du Paris SG. C’est ainsi qu’au moment d’évoquer le choc Real Madrid-PSG au micro de CBS Sport en Angleterre, Thierry Henry a livré une analyse en profondeur des forces et des faiblesses du PSG.

Thierry Henry optimiste... pour le Real Madrid

Et pour l’ancien attaquant charismatique de l’Equipe de France, il n’y a pas de quoi être optimiste pour le Paris Saint-Germain avant ce match retour à Santiago Bernabeu. « Il n'y a qu'un match mercredi soir, on le sait tous, après ce qu'a fait Manchester City face au Sporting CP à l'aller » a lancé Thierry Henry avant de poursuivre sur Real-PSG. « Je dis toujours la même chose quand je suis ici sur Paris. Paris a perdu ses deux derniers matches à l’extérieur, à Nantes et à Nice. Ils n’ont pas marqué un seul but à Nice en trois matches cette saison. C’est un peu inquiétant, mais Kylian Mbappé n’était pas là à Nice. On espère que Kylian Mbappé sera là demain et fera ce qu’il sait faire. Parfois, ils sont vulnérables lorsqu’ils jouent avec les trois stars devant. Et le Real Madrid est un peu mieux qu’à l’aller, à l’image de Benzema, qui n’était pas à 100% » a analysé Thierry Henry, convaincu que le Real Madrid a un énorme coup à jouer face à ce PSG irrégulier, capable du pire comme du meilleur.