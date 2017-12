Madrid - PSG : Da Fonseca a vu « le grand méchant loup » pour le PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Spécialiste du football espagnol pour BeInSports, Omar da Fonseca espérait que le Paris Saint-Germain ne tombe pas sur une formation de Liga lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais le hasard a fait une mauvaise surprise au PSG en lui plaçant sur sa route le Real Madrid.

« C’est le plus me... mauvais des tirages pour le Paris SG. Allez, on va se dire que cette histoire de recevoir au match retour au Parc des Princes c’est quand même bon. Cette année, on ne peut pas dire que le Real Madrid ne souffre pas, ils ont eu des situations compliquées, c’est la première fois que Cristiano Ronaldo n’a marqué que quatre buts en Liga. On peut trouver des ingrédients pour se sécuriser, mais il faut reconnaître que c’est le grand méchant loup qui est tombé sur le PSG », a expliqué le consultant de la chaîne sportive.