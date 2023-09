PSG ‍: Luis Enrique s'impatiente, une victime de taille dans les semaines à venir ‍?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Au coeur d'un calendrier chargé, le PSG souhaite monter en puissance et a besoin pour cela d'une attaque efficace. Ousmane Dembélé est attendu au tournant.

Le PSG va désormais enchainer les matchs jusqu’à la prochaine trêve internationale. Après avoir bien négocié les tournants des rencontres face à Dortmund et l’OM, les joueurs de la capitale vont affronter Clermont ce week-end, Newcastle mercredi prochain, puis Rennes dans la foulée. De quoi tester la résistance des champions de France quand l’intensité augmente, même si le niveau affiché depuis le revers face à Nice incite à l’optimisme. Toutefois, il y a un cas qui va devenir préoccupant dans les semaines à venir si cela continue sur cette lancée, c’est celui d’Ousmane Dembélé. Dans un côté droit où c’est surtout Achraf Hakimi qui brille, le niveau affiché par le Français n’est pas jugé suffisant pour repousser la concurrence bien longtemps.

Luis Enrique reste patient... pour l'instant

Le média espagnol El Nacional affirme que l’ancien barcelonais est tout simplement en train de griller ses jokers, et que Luis Enrique prépare des solutions de repli si jamais l’ancien du Stade Rennais ne se réveillait pas rapidement. En terme d’attitude, de repli défensif et surtout d’efficacité offensive, le coach du PSG attend plus de son ailier droit. Les solutions existent, notamment avec le retour prochain de Marco Asensio, mais aussi la possibilité de mettre Randal Kolo-Muani pour mettre le feu sur une aile avec sa vitesse et sa puissance.

Luis Enrique a l’énorme avantage d’avoir l’embarras du choix en attaque, et pour El Nacional, l’entraineur espagnol ne se privera de profiter de l’accumulation des matchs pour faire tourner. Quitte à trouver enfin la formule parfaite pour animer son attaque, et faire d’Ousmane Dembélé un joker de luxe. Un rôle que le Français avait parfois à Barcelone, avec un certain succès pour faire des différences en fin de match. En tout cas, l’horloge tourne et les concurrents achetés très chers comme Kolo Muani ont aussi envie d’enchainer avec du temps de jeu pour montrer que le PSG n’a pas investi pour rien. Les joueurs savent que les décisions du début de saison peuvent impacter la suite de l’aventure à Paris, et le fait qu’Hugo Ekitike n’ait jamais réellement eu sa chance sur la durée à cause de la concurrence la saison passée, est bien présent dans les têtes parisiennes. Luis Enrique aura donc bientôt des choix importants à faire, et pour ne pas en être une victime de taille, Ousmane Dembélé est invité à se réveiller.