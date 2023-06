Luis Enrique ou Thiago Motta, le PSG fait pitié

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain est totalement perdu dans le choix de son entraîneur. Et, après l'échec des négociations avec Julian Nagelsmann, le club de la capitale voit sa liste des techniciens possibles se réduire de plus en plus.

Le PSG propose d’énormes salaires, Paris est une superbe ville où il fait bon vivre surtout lorsque l’on réside dans un palace 5 étoiles ou une villa de Neuilly. Mais, visiblement, l’ambiance et la manière de travailler au sein du club de la capitale commencent à faire réfléchir les plus grands entraîneurs de la planète. Ceux que l’on dit, de manière plus imagée, étant issu du chapeau 1. On l’a appris ces dernières heures, après de longues semaines de négociations, Julian Nagelsmann ne sera finalement pas le successeur de Christophe Galtier. Et le duo Al-Khelaifi-Campos doit donc se remettre au travail, en activant ce fameux plan B mystère souvent évoqué. José Mourinho, Thiago Motta, Luis Enrique et Xabi Alonso ont été régulièrement évoqués. Ce samedi, deux noms semblent être au-dessus, à savoir celui l’ancien sélectionneur espagnol, qui a quitté son poste après l’échec de la Roja au Qatar, et celui de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Le PSG repart au boulot pour son entraîneur

Car si tout le monde a été pris de court par l’annonce de l’échec des négociations avec Julian Nagelsmann, depuis quelques heures, la machine à rumeurs est relancée. Sports Zone, très habituellement bien informé, explique que le PSG a rencontré Luis Enrique vendredi à Ibiza. Les discussions étaient à l’arrêt avec l’ancien coach du Barça version remontada, ce dernier ne voulant pas vivre ce que Christophe Galtier a vécu, à savoir être l’otage de son vestiaire. Une version confirmée par PSG Community qui affirme que l’entraîneur espagnol de 53 ans devrait arriver à Paris durant ce week-end afin de tout finaliser, le média spécialisé ne voyant plus aucun obstacle à sa signature avec les champions de France. Sauf que Nasser Al-Khelaifi est, lui, plus fan de Thiago Motta. Une piste abandonnée depuis que Luis Campos avait tout misé sur Julian Nagelsmann.

En Italie, Matteo Moretto, journaliste spécialiste du mercato, annonce lui que Thiago Motta est désormais en pole position pour devenir entraîneur du PSG. « Thiago Motta devient le grand favori du banc du PSG. Dans les prochaines heures, il y aura d'autres réunions pour faire avancer le dossier », précise notre confrère. Forcément, certains relancent l'hypothèse de l'énorme coup de tonnerre que serait la venue de Zinedine Zidane sur le banc parisien, tandis que le nom de José Mourinho revient aussi dans les conversations. Et cela malgré l'attitude du Special One à l'encontre de l'arbitre lors de la finale de l'Europa Leaguea qui pourrait lui valoir plusieurs matchs de suspension. De quoi laisser dubitatif les supporters parisiens qui se demandent ce que leurs dirigeants vont encore pouvoir inventer comme dinguerie cet été. Entre le dossier Mbappé et celui de l'entraîneur, le Paris Saint-Germain débute fort.