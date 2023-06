Le PSG et Nagelsmann, le divorce avant le mariage ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a stoppé les négociations avec Julian Nagelsmann alors que le club de la capitale voulait mettre l'entraîneur allemand sur son banc. Tandis que le départ de Christophe Galtier n'a toujours pas été officialisé, Paris cherche toujours un coach.

Nouveau rebondissement, et quel rebondissemen dans le dossier du futur entraineur du Paris SG. Alors que l’actualité était prise par Kylian Mbappé et ses soubresauts au sujet de son avenir, le cas de Julian Nagelsmann n’avait pas pu aboutir ces derniers jours. L’entraineur allemand était toujours considéré comme le favori pour le poste, mais selon L’Equipe, les derniers rendez-vous n’ont pas pu aboutir à un accord pour une signature envisageable. Loin de là même puisque la piste serait désormais quasiment abandonnée, provoquant une nouvelle recherche donc pour les dirigeants du PSG afin de trouver leur futur entraineur. Un choix qui peut surprendre, mais qui confirme aussi que l’entraineur allemand a ses exigences, lui qui avait déjà refusé le poste de Chelsea un peu plus tôt. Le quotidien sportif affirme en tout cas que le dossier est clos et que le PSG repart presque de zéro pour la quête de son entraineur.

Nagelsmann out, le PSG repart de zéro

A la fin de la saison, la piste menant à José Mourinho avait été mise de côté par les dirigeants du Paris SG, et celle de Zinedine Zidane a été relancée sans succès. Des plans « B » pourraient donc être ouverts à nouveau comme Thiago Motta ou Luis Enrique, même si pendant ce temps, le mercato n’avance toujours pas vraiment. De quoi forcément inquiéter sur la situation du Paris Saint-Germain, où rien ne semble aller en ce début de mercato. Ce qui forcément donne du grain à moudre à Kylian Mbappé, lequel ne cache pas que son désir de ne pas renouveler son contrat est en partie lié à ce chaos permanent qui semble être désormais la norme au PSG. Ce samedi, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos repartent de zéro, même si selon certaines sources, des rencontres ont eu lieu ces dernières 24 heures pour trouver l'heureux élu. L'idée est tout de même de limoger Christophe Galtier, lequel a lui vécu un vrai camouflet à Naples.