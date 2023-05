Luis Enrique, le chouchou de l'Emir pour le banc du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les portes du PSG sont grandes ouvertes pour trouver le futur technicien du club de la capitale. Si Luis Campos fait le forcing pour José Mourinho, au Qatar on a envie de donner sa chance à Luis Enrique.

Sans poste depuis l’échec de l’Espagne à la Coupe du monde au Qatar, Luis Enrique espère bien rebondir cet été. Il a plusieurs fois été murmuré au printemps quand des clubs ont cherché un nouvel entraineur. Notamment en Premier League où son nom est apparu du côté de Chelsea comme de Tottenham, mais l’ancien milieu de terrain n’a pas réussi à rebondir rapidement. Résultat, il est toujours libre et se met à sérieusement intéresser le PSG, qui n’a retenu aucun nom de manière définitive, même si le profil de José Mourinho a ses adeptes au sein du club.

Zidane et Tuchel, l'Emir est déçu

Du coté du Qatar, la cote de Luis Enrique est élevée, et il fait depuis longtemps partie des techniciens que l’Emir apprécie. D’autant plus que les autres qui étaient dans le viseur du côté de Doha, comme Zinedine Zidane et Thomas Tuchel, ne devraient pas venir. Le nom d’Antonio Conte a aussi été souvent murmuré dans l’Emirat, sans pour le moment déboucher sur des contacts concrets.

Mais selon Sports Zone, c’est bien le technicien espagnol qui a pour le moment les faveurs du PSG, puisque Nasser Al-Khelaïfi ne croit pas vraiment en l’option José Mourinho, trop poussée par son ami Luis Campos. Le président parisien a peur d’une association Mourinho-Campos qui aurait alors trop de pouvoir, même si le « Spécial One » a aussi informé le club de la capitale qu’il serait bien l’entraîneur du PSG s’il venait à signer, et pas celui de Luis Campos.

La course est en tout cas toujours ouverte, et d’autres noms sont à l’étude comme celui de Thiago Motta. Une preuve que la lutte est toujours intense, et qu’elle ne laisse pour le moment qu’une seule certitude : celle que Christophe Galtier ne sera plus en place à la fin de la saison sur le banc du Paris SG.