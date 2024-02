Luis Enrique gâche la victoire du PSG avec cette sortie fracassante

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Victoire pour le Paris SG face à la Real Sociedad, ce qui va empêcher les polémiques d'enfler sur les choix de Luis Enrique, qui a scié tout le monde en conférence de presse post-match.

Le PSG n’a pas vraiment maitrisé son 1/8e de finale aller face à la Real Sociedad, mais il a eu le mérite de faire la différence et de prendre deux buts d’avance avant le match retour au Pays Basque. La formation espagnole s’est montrée en difficulté pour tenir la distance, notamment avec des absences de taille dans le secteur offensif, ce qui ne lui a pas permis de peser sur la défense parisienne. Au Paris SG, on était aussi loin de l’équipe type, avec notamment les absences coûteuses de Milan Skriniar, Nuno Mendes et même de Lucas Hernandez. Ce dernier a été laissé sur le banc de touche au coup d’envoi, ce qui a eu le don de faire hurler les supporters parisiens, qui ont bien vu que Lucas Beraldo n’avait pas encore l’étoffe pour tenir le cap en Ligue des Champions.

Lucas Hernandez, moins fort que Lucas Beraldo

Dans une information qui a beaucoup calmé les choses, il a été avancé par Canal+ que le champion du monde français souffrait d’un petit problème à la cuisse et ne pouvait donc pas être aligné d’entrée de jeu pour ne pas risquer une plus grave blessure. Une justification qui a convaincu les suiveurs du Paris SG, même si la prestation du Brésilien à sa place n’a pas rassuré. Mais quelle n’a pas été la stupeur quand Luis Enrique a pris la parole en conférence de presse pour expliquer que Lucas Hernandez n’était pas blessé ou diminué, et qu’il s’agissait simplement d’un choix technique, Beraldo étant jugé meilleur que l’ancien du Bayern Munich pour débuter la rencontre.

« Pas de problème physique avec Lucas Hernandez. Pourquoi Lucas Beraldo ? C’est parce que je suis entraineur, j’ai mis les 11 que je considérais meilleurs pour commencer ce match, si je devais le refaire je choisirais les mêmes joueurs », a lancé Luis Enrique, qui a tout de même provoqué des réactions extrêmes avec cette sortie, les réseaux sociaux se chargeant de régler le cas de l’Espagnol qui voyait Beraldo au dessus de Lucas Hernandez. Cela n’a pas porté à conséquence sur cette rencontre face à une équipe de la Sociedad bien peu dangereuse, mais les supporters du PSG s’inquiètent pour la suite, surtout quand on connait la faculté de Luis Enrique à s’entêter sur ses choix, quitte à aller à contre-courant de tout le monde.