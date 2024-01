Luis Enrique fait n'importe quoi, Dugarry ulcéré par ce PSG catastrophique

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'a pas vraiment convaincu contre le Stade Brestois ce dimanche en Ligue 1. Pour certains observateurs, Luis Enrique n'arrive pas à faire progresser son collectif.

Luis Enrique a encore pas mal de travail devant lui avant de pouvoir tirer le meilleur de son effectif. L'ancien du Barça le sait et était passablement agacé après la performance de ses joueurs au Parc des Princes face à Brest ce dimanche soir en Ligue 1. Alors que les rencontres de Ligue des champions vont arriver pour le PSG, notamment face à la Real Sociedad en huitièmes, le manque de progrès des hommes de Luis Enrique commence à inquiéter voire agacer. C'est notamment l'avis de Christophe Dugarry, lassé par les promesses non-tenues par l'Espagnol. Les « facéties » tactiques de Luis Enrique l'irritent notamment.

Luis Enrique attendu au tournant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet, pestant contre Luis Enrique et ses idées de jeu jusqu'à présent. « Il n'y a pas un joueur qui joue à son poste. Pas un ! Zaïre-Emery jouait arrière droit alors qu'il s'est révélé au milieu de terrain. Danilo est un milieu normalement. Ruiz n'est pas une sentinelle. Vitinha joue normalement à gauche... (...) Cette équipe ne progresse pas. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. C'est catastrophique. Luis Enrique avait dit qu'ils seraient meilleurs en février. On est le 28 janvier. J'attends de voir. L'équipe du PSG est capable de coups d'éclat, heureusement mais on ne peut pas dire qu'on peut être content de cette équipe. C'est catastrophique ! Il est où le progrès ? », a notamment pesté Christophe Dugarry, qui attendra le PSG au tournant dans les prochaines semaines et notamment en Ligue des champions.