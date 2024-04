90 ME pour Gonçalo Ramos, le PSG a fait une affaire en or

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Remplaçant en début de saison et longtemps diminué par un virus, Gonçalo Ramos revient en forme avec le PSG. Buteur contre l’OM dimanche, il commence à avoir les faveurs de Luis Enrique.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas hésité à envoyer 90 millions d’euros bonus compris pour déloger Gonçalo Ramos du Benfica Lisbonne. A seulement 22 ans, l’international portugais était la priorité de Luis Campos, conscient de son potentiel alors qu’il est déjà le titulaire en sélection du Portugal au poste d’avant-centre. Les débuts de Gonçalo Ramos sous le maillot du PSG ont néanmoins été compliquées, entre les choix de Luis Enrique et le virus subi par l’attaquant parisien, qui l’a sévèrement diminué pendant quasiment un mois. Mais ces dernières semaines, tout va nettement mieux pour Gonçalo Ramos, qui soigne ses statistiques et qui cumule dix buts et une passe décisive depuis le début de la saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gonçalo Ramos 🇵🇹 (@goncaloramos88)

Pour Le Figaro, l’ancien attaquant de Benfica commence enfin à démontrer pourquoi Paris a tant investi sur lui. « À la différence de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou Randal Kolo Muani, la vitesse n'est pas sa qualité première. Il a en revanche pour lui son sens du but, son goût pour l'effort, son jeu de tête. Un bon joueur, un vrai attaquant, un avant-centre qui ne se cache pas » souligne Le Figaro, pour qui le profil unique de Gonçalo Ramos au sein de l’effectif parisien est un vrai atout pour Luis Enrique.

Gonçalo Ramos bientôt indiscutable au PSG ?

« Ramos a retrouvé la forme, le rythme, la confiance. Et les statistiques suivent. Sept buts sur ses dix derniers matches. Il a également trouvé le chemin des filets avec le Portugal lors de la victoire 5-2 face à la Suède, à l’occasion du dernier rassemblement. Le management de Luis Enrique a du bon » indique le média, convaincu que Gonçalo Ramos finira par s’imposer comme un titulaire au Paris Saint-Germain. Cette saison, la concurrence est importante avec Kolo Muani ou encore Mbappé. Mais dès la saison prochaine, l’originaire de Bondy va faire ses valises et prendre la direction de Madrid. L’occasion pour Gonçalo Ramos d’épouser définitivement un statut de titulaire au PSG à partir de la saison prochaine... et de justifier les 90 millions d'euros investis sur lui par le club francilien.