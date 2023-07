Luis Enrique secoue déjà le vestiaire du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a officialisé la venue de Luis Enrique ce mercredi. L'entraineur espagnol en a profité pour parler des ses attentes concernant le vestiaire du club de la capitale.

Après des semaines et des semaines de négociations, le PSG a enfin officialisé la venue de Luis Enrique comme entraineur de son équipe première. Le coach espagnol sait qu'il aura pas mal de pression sur ses épaules, même si le challenge francilien ne lui fait pas vraiment peur. Devant les journalistes, l'ancien du FC Barcelone est apparu très calme et posé. Il a pu aborder de nombreux sujets, dont la gestion des stars de son vestiaire, tout en ne sachant vraisemblablement pas encore si Kylian Mbappé allait rester. Doté d'un gros caractère, Luis Enrique a tenu à envoyer un message clair à son groupe avant la reprise de l'entraînement.

Luis Enrique pas du tout impressionné

Face aux journalistes, l'ancien du FC Barcelone a en effet indiqué sans sourciller : « J'ai été pendant longtemps dans des vestiaires remplis de stars à Barcelone ou à Madrid, je me sens bien avec les joueurs, ils sont égoïstes et intelligents, ils savent parfaitement que si tu es là pour les aider, ils s'engagent avec toi ». Luis Enrique a indiqué qu'il avait eu pour le moment des discussions uniquement avec les joueurs déjà présents au centre d'entrainement, à savoir Nuno Mendes, Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe. Il en aura prochainement avec d'autres joueurs, comme Neymar. Le Brésilien pourrait bien rester une année de plus, surtout sous les ordres de Luis Enrique, entraineur avec lequel il a remporté la Ligue des champions en 2015. La plus grosse interrogation restant de savoir si Kylian Mbappé restera ou non au PSG, lui qui a reçu un énorme coup de pression de la part de Nasser Al-Khelaïfi ces dernières minutes. Le Français a encore quelques jours pour se décider. Sinon la sortie lui sera clairement indiquée.