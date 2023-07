Mbappé et le PSG, la réponse explosive d'Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Présent en conférence de presse ce mercredi, Nasser Al-Khelaifi ne pouvait pas échapper à une question sur Kylian Mbappé. Le président du Paris Saint-Germain a été très clair, il refuse de voir la star française partir librement en 2024. Le ton monte subitement au PSG.

Le dirigeant qatari avait le sourire après avoir officialisé la signature de Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi ne s'est pas départi de sa bonne humeur durant toute la durée de cet exercice médiatique. Mais, lorsque le cas Mbappé a été évoqué, ce sourire s'est transformé en rictus nettement plus sévère, confirmant si besoin que la situation était tendue. Ayant refusé de prolonger son contrat jusqu'en 2025, Kylian Mbappé sera libre de partir dans un an, et l'attaquant a plusieurs fois fait savoir qu'il avait bien l'intention de jouer avec le PSG la saison prochaine. En réponse à cela, Nasser Al-Khelaifi a clairement prévenu que ce scénario était impossible à envisager et que les choses ne changeront pas. De son côté, Luis Enrique n'a pas voulu trop en dire sur ce sujet dont il a bien compris qu'il était traité au plus haut niveau.

Mbappé prolonge ou il part

Pour le président du Paris Saint-Germain, si Kylian Mbappé refuse de rallonger son contrat, alors il partira lors de ce mercato. « Ma position est très claire et je ne vais pas la répéter à chaque fois. Nous, on veut que Kylian reste, mais s’il veut rester, on souhaite qu’il signe un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde actuellement, c’est impossible. Le PSG est un club français, c’est sa ville, et il a déjà dit qu’il ne voulait pas partir gratuitement. Si aujourd’hui quelqu’un l’a fait changer d'avis, ce n’est pas ma faute. Je le redis, on ne laissera pas partir gratuitement un des meilleurs joueurs au monde, c’est très clair. Je ne vais pas répéter », a lancé Nasser Al-Khelaifi avant de quitter la conférence de presse, visiblement satisfait d'avoir remis les pendules à l'heure. On attend désormais la réponse du clan Mbappé.