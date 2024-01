Luis Campos prend une décision au mercato, panique au PSG

Dans : PSG.

Le PSG était attendu au tournant cet hiver lors du marché des transferts. Le club de la capitale a bouclé deux arrivées avec Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo.

A Paris, les fans et observateurs sont quelque peu inquiets concernant la profondeur de l'effectif de Luis Enrique. Pour ne rien arranger, des blessures ont récemment été déplorées, notamment en défense. Luis Campos voulait recruter un défenseur central et un nouveau milieu de terrain en cas de bonne affaire. Problème, les pistes du PSG sont onéreuses, comme pour Lenny Yoro et les portes ont été fermées. S'il reste encore un peu de temps pour se renforcer, les champions de France ont apparemment pris une décision radicale selon Julien Froment.

Luis Campos rend les armes... pour le moment

Le journaliste indique en effet ces dernières heures que le PSG ne recrutera finalement aucun autre joueur cet hiver. Le club de la capitale est décrit comme « satisfait » de son effectif. Sauf rebondissement, le Paris Saint-Germain va donc tout faire pour boucler des ventes, dont celle d'Hugo Ekitile. Les positions se rapprocheraient d'ailleurs avec Francfort. Un temps annoncé au Bayern Munich, Nordi Mukiele va lui rester dans la capitale et devra redoubler d'efforts pour convaincre de nouveau Luis Enrique de lui donner du temps de jeu. A noter que si le PSG ne recrutera plus personne, le club retrouvera des joueurs importants dans les prochaines semaines, avec les retours de Nuno Mendes ou encore d'Achraf Hakimi. Lucas Beraldo devra sans doute enchainer malgré son jeune âge. D'ici l'été prochain, Paris croisera les doigts pour éviter de nouvelles rechutes, avant de recruter intensément, surtout en cas de départ de Kylian Mbappé. Diario AS annonce d'ailleurs une déclaration imminente de la part du champion du monde 2018.