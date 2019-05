PSG : Mbappé comparé à Ronaldo, il reconnait l'évidence

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial, Foot Europeen.

Brillant sous le maillot du Paris Saint-Germain cette saison, Kylian Mbappé continue pourtant à faire débat au sein du football européen.

Kylian Mbappé fait-il partie des tout meilleurs au monde ? Assurément, puisqu’un an après avoir remporté la Coupe du Monde avec les Bleus, l’attaquant de 20 ans a validé son statut de très grand joueur. Meilleur joueur de la saison en Ligue 1, l’international tricolore n’en finit plus d’impressionner. Alors qu’il a récemment réclamé plus de responsabilités au sein du club de la capitale, Mbappé se voit bien à la pointe de l’attaque du PSG. Pour imiter Ronaldo, auquel il est souvent comparé ? Peut-être, et le Brésilien s’est d’ailleurs confié à propos de KM7.

« Mbappé ? Ils disent qu'il me ressemble. Il est rapide, il a d'excellentes habiletés devant le but, il frappe bien le ballon des deux jambes... Nous avons beaucoup de choses en commun, mais je n'ai jamais aimé comparer des joueurs de différentes époques, principalement parce que les conditions n'étaient pas les mêmes pour les deux », a avoué, dans AS, le président du Real Valladolid, qui place Mbappé dans son Top 5 des meilleurs joueurs au monde avec Messi, Salah, Hazard et Neymar. Ce qui signifie donc que Mbappé a déjà dépassé Cristiano Ronaldo, selon le Fenomeno.