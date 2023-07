Lucas Hernandez tend la main aux Ultras du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Avant même d'avoir officiellement signé au Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez avait pris en pleine face un message très violent du patron du Collectif Ultra Paris, lequel l'avait allumé suite à des propos du défenseur sur l'OM. Le champion du monde 2018 a décidé de calmer le jeu et a envoyé un message de paix aux supporters du PSG.

« Tu n’es pas le bienvenu, le Marseillais… et on te le fera savoir ». C’est par ce message peu aimable que Romain Mabille, patron du CUP, avait commenté le 26 juin dernier les premières rumeurs sur une possible signature de Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain. Depuis, le joueur français du Bayern Munich a bien rejoint l’effectif de Luis Enrique, et pour l’instant le calme est revenu. Mais l’international tricolore de 27 ans connaît bien le football, et il sait que le 12 août prochain, lors du premier match de la saison au Parc des Princes, contre Lorient, les Ultras du PSG pourraient lui réserver un accueil polaire. Alors, dans un entretien accordé à L’Equipe, le natif de Marseille, qui avait affirmé ne jamais pouvoir porter le maillot parisien, a plaidé coupable, mais a affiché clairement ses intentions de démontrer qu’il était déterminé à faire briller le club de la capitale.

Hernandez n'est pas obsédé par Marseille

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L U C A S H E R N Á N D E Z (@lucashernandez21)

Plutôt que de noyer le poisson, Lucas Hernandez a assumé ses propos, avouant avoir été un peu léger. Mais il a également confié pas se sentir plus Marseillais que cela. « Les critiques des Ultras ? Cela ne fait pas plaisir. Après, je comprends les gens parfaitement, je suis jeune et j'ai eu des propos maladroits sur l'OM et le fait que je ne jouerais jamais au PSG. Je suis conscient de la situation, j'arrive ici pour montrer à tous les supporters du PSG qui sont sceptiques que je suis là pour tout donner pour le club et ce maillot. Ils le verront très vite. Je suis très compétiteur et, dès mon premier match, je donnerai tout pour ce maillot. Je suis né à Marseille, c'est vrai, mais je n'y peux rien. Je n'ai jamais vécu à Marseille, mon seul souvenir, c'est quand j'ai battu l'OM avec l'Atlético de Madrid en finale de la Ligue Europa. Sinon, je n'ai rien qui me rattache à la ville, aucun membre de ma famille n'y vit », rappelé Lucas Hernandez, qui va probablement se mettre dans la poche une majorité des supporters parisiens. D'autant plus que dans le même entretien, il a fait savoir qu'il avait réservé sur sa jambe une place pour un tatouage célébrant la future victoire du PSG en Ligue des champions.