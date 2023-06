PSG ‍: Lucas Hernandez dynamite le Parc des Princes

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Très proche de signer au Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez a reçu un message très clair du patron des Ultras parisiens. Il n'est pas le bienvenu au PSG.

Considéré comme l’une des cibles prioritaires du PSG lors de ce mercato, Lucas Hernandez a clairement fait savoir aux dirigeants du Bayern Munich qu’il voulait signer à Paris. Les négociations ont débuté entre les deux clubs, et pour l’instant cela n’avance pas vite. Florian Plettenberg, le journaliste allemand de Sky, affirme que les champions d’Allemagne réclament 50 millions d’euros plus des bonus pour le défenseur international français. Une somme que Nasser Al-Khelaifi ne veut pas mettre. Mais tout cela n’a pas échappé aux supporters parisiens, et notamment au patron du Collectif Ultras Paris. Romain Mabille, c’est de lui qu’il s’agit, n’a pas oublié qu’en plus d’être natif de Marseille, Lucas Hernandez n’a jamais manqué de chatouiller le PSG et de rappeler sa préférence pour l’OM. Alors, le tacle a été brutal et violent contre le champion du monde 2018.

Les Ultras ne veulent pas de Lucas Hernandez à Paris

Comment on est censé avancer avec des supporters comme ça ?🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️C’est d’un RIDICULE… pic.twitter.com/QYbtWPSiOT — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) June 25, 2023

Via une story sur Instagram, le président du Collectif Ultras Paris a personnellement prévenu Lucas Hernandez. « T’est pas le bienvenu le marseillais…et on te le fera savoir », a prévenu Romain Mabille. Une menace qui a divisé en deux la communauté des supporters du PSG, certains étant du même avis que le patron du CUP, tandis que d'autres estimant que ce dernier se ridiculise avec cette déclaration très brutale. Et, le ton est rapidement monté sur les réseaux sociaux sur ce thème, Romain Mabille prenant une bonne charge. « Comment tu veux construire un effectif quand tes propres supporters sont déjà prêts à tout saboter juste pour se rendre intéressants. Beaucoup de mal à comprendre ce genre d’attitude et après, ça pleure parce que les joueurs ne viennent pas les saluer. Ridicule », « Que Romain Mabille aille se faire mettre, il fait honte au club. Bienvenue à Lucas Hernandez. Il faut arrêter avec les conneries du genre : il est marseillais, il supporte l'Om ou il a joué à l'Om, je m’en bra… tant que le joueur concerné se donne à fond pour le PSG », « Par contre pour donner un microphone et dansez/chantez avec un mec qui rêve que de jouer au Real Madrid il y a pas de soucis »... Lucas Hernandez n'a pas encore signé à Paris, mais le défenseur sait déjà qu'il ne laisse personne indifférent.