Loin du PSG, cet ex est plus heureux que jamais

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a fait une grande lessive lors du dernier mercato estival. Abdou Diallo a vogué vers d'autres horizons, du côté de Leipzig.

A Paris, l'été a été mouvementé. En plus des nombreuses arrivées, le club de la capitale voulait donner un coup de fouet à son projet. Exit donc une très grande liste d'indésirables. Si Abdou Diallo n'en faisait pas directement partie, le Sénégalais savait qu'il n'entrait pas forcément dans les plans de Christophe Galtier. Désireux de jouer afin de préparer au mieux la Coupe du monde au Qatar sous les couleurs sénégalaises, Abdou Diallo a donc décidé de quitter le PSG. Et son choix n'était pas facile. Comme il l'a récemment indiqué, rejoindre Leipzig a été murement réfléchi.

Diallo ne regrette pas son départ du PSG

✅ Le duo de la défense des lions🦁🇸🇳: Kalidou Koulibaly & Abdou Diallo🔥🔥 pic.twitter.com/miKGXnlRUf — Footsen (@footsen221) September 22, 2022

Lors de propos échangés avec le média Carré, Abdou Diallo en a dit plus sur les conditions de son départ de Paris. « Je sentais que j’arrivais au bout de quelque chose et que je ne comptais pas rester au club pour ne servir à rien, en fait. Et le mercato, tant que le championnat n’a pas commencé, c’est le moment où il faut aussi penser à soi. J’avais envie d’être important dans un projet, de compter et de pouvoir amener ma pierre à l’édifice. J’ai eu pas mal de sollicitations tout l’été. J’ai été très exigeant car je ne voulais pas me tromper. Et Leipzig, pour moi, ça cochait toutes les cases : bon club, avec des ambitions, avec un gros projet, un projet stable. Ça jouait la Ligue des Champions, ça joue les premiers rôles en Bundesliga. Je retrouvais des joueurs que je connaissais, un championnat que je connaissais et je voulais aussi me mettre dans le risque », a notamment clarifié Abdou Diallo, content de pouvoir de nouveau avoir du temps de jeu régulier en Allemagne. Le défenseur appartient toujours au PSG puisque son arrivée à Leipzig s'inscrit dans les conditions d'un prêt payant avec option d'achat, qui dépasserait les 20 millions d'euros.