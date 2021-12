Lionel Messi veut Zidane au PSG, l'accélération brutale

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Une information venue d’Espagne relance totalement l’arrivée de Zinedine Zidane au PSG.

Ces derniers temps, c’est du Qatar, en provenance de sources proches de la famille royale, que les annonces de discussions entre l’entraîneur français et les hauts dirigeants du Paris SG se laissaient entendre. Ce mardi après-midi, Manu Carreño, célèbre journaliste pour la Cuatro, annonce que l’ancien coach du Real Madrid négocie désormais son futur contrat au PSG. Ce n’est bien évidemment pas lié à sa présence à Paris en ce moment. Il est vrai que Zizou traine dans la capitale française ces derniers jours, que ce soit pour des rasons promotionnelles, ou pour retrouver ses amis de France 98 à l’occasion des 80 ans de leur sélectionneur Aimé Jacquet. Mais ce n’est pas ça qui le rend plus proche de prendre les commandes du PSG.

🚨🚨 INFORMACIÓN #DEPORTESCUATRO



🤝 El PSG ha abierto negociaciones con Zidane y, de momento, son optimistas



💥 El club parisino quiere a Zidane como entrenador EN ENEROhttps://t.co/ytzYlifrf1 — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) December 7, 2021

Il faut plutôt voir un gros indice du côté de Lionel Messi, qui selon le média espagnol, n’est pas convaincu par les capacités de leader de Mauricio Pochettino. L’actuel entraineur du PSG a beau être son compatriote, il ne se voit pas d’affinités avec lui, et n’oublie pas que « Poch » n’a jamais demandé à ses dirigeants de lui amener Lionel Messi cet été. Le récent septuple Ballon d’Or estime ne pas être mis, physiquement et tactiquement, dans les meilleures conditions pour briller au Paris Saint-Germain, et que ce serait différent avec Zidane aux commandes.

Zidane doit arriver en janvier

Un feu vert qui a permis aux dirigeants parisiens d’avancer avec Zidane, dans des négociations qui prennent une bonne tournure. L’idée est de terminer l’année avec Mauricio Pochettino, et de faire comme avec Thomas Tuchel, c’est à dire de limoger l’entraineur argentin pendant la trêve, pour nommer ensuite Zidane dans les premiers jours de janvier 2022. La question cruciale se posait surtout sur la motivation du Français à prendre un poste au Paris SG, alors qu’il rêve d’entrainer les Bleus et pourrait le faire après la Coupe du monde 2022, dans un peu plus d’un an désormais. Mais l’opportunité de gérer un vestiaire de stars et une équipe qui a besoin de remporter sa première Ligue des Champions est en train de convaincre le champion du monde 1998 de faire le grand saut.

Un contrat historique pour Zidane

Au niveau contractuel, Zinedine Zidane pourrait se voir proposer l’un des meilleurs contrats de l’histoire pour un entraineur. Le Qatar étant décidé à dérouler le tapis rouge pour un technicien prestigieux, habitué à remporter la Ligue des Champions, et bien évidemment une star en France pour le plus grand club actuel de la Ligue 1.