Lionel Messi refuse de prolonger, il exige une hausse de salaire

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi n'a pas encore pris de décision concernant son avenir. Si le club de la capitale souhaite activer la clause de prolongation d'une année supplémentaire dans le contrat de la Pulga, le principal intéressé change tous les plans.

Arrivé en 2021 au PSG après un été mouvementé au FC Barcelone, Lionel Messi est mieux intégré à Paris que la saison précédente. Son duo avec Kylian Mbappé a convaincu les dirigeants parisiens d'activer la clause d'une année supplémentaire dans le contrat de l'Argentin. Le joueur de 35 ans doit évidemment d'abord l'accepter. Cependant, le champion du monde reste un joueur très convoité. Notamment en Europe avec le Barça qui aimerait faire revenir le natif de Rosario en Catalogne ou l'Inter Miami qui a l'ambition de ramener Lionel Messi en MLS. Pour le journaliste Ben Jacobs, les négociations avec le PSG ne sont pas mortes mais la Pulga souhaite un nouveau contrat.

Messi au PSG ? Oui mais avec une revalorisation salariale

« Le PSG est en pourparlers en cours avec Lionel Messi pour essayer de prolonger son contrat. Il y a une option d'un an à prolonger dans le cadre de l'accord existant, qui prend fin cet été, mais on pense que Messi ne veut pas simplement l'activer et préfère plutôt négocier de nouvelles conditions. Le PSG veut également convenir d'un nouveau contrat, 1 année plus 1 année supplémentaire pour garder Messi au Parc des Princes jusqu'en 2025 » a déclaré le journaliste américain durant un podcast sur CaughtOffside. Lionel Messi pourrait rester à Paris mais va probablement demander une revalorisation de son salaire. L'Argentin qui a systématiquement été le joueur le mieux payé de son club à Barcelone, est désormais derrière Kylian Mbappé dans la hiérarchie.

Rendez-vous déjà fixé entre Messi et le PSG

Nasser Al-Khelaïfi a l'opportunité de conserver Messi mais va devoir faire des concessions et La Pulga a bien compris que son aura médiatique, sa puissance commerciale et son titre de champion du monde lui offraient de quoi faire des revendications appuyées auprès du PSG. Et comme le club de la capitale française a bien l'intention de faire des efforts pour garder un joueur qui va vers un nouveau Ballon d'Or, les discussions pourraient en effet partir sur des bases élevées lors de la prochains rencontre entre les représentants de l'Argentin et ceux du PSG. A noter que, selon CBS, le prochain rendez-vous aura lieu après le match de ce mercredi face à Munich, mais il n'est pas certain que le résultat de cette saison en Ligue des Champions pèse tant que ça sur l'avenir de Lionel Messi à Paris.