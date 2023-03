Lionel Messi prolongé, le PSG signe son arrêt de mort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'une passe décisive sur le but victorieux de Kylian Mbappé, Lionel Messi avait été totalement transparent contre Brest, tout comme il l'avait été face au Bayern Munich. Le champion du monde argentin fait vendre des maillots, mais le PSG doit-il le prolonger ? Nombreux sont ceux à penser que le Qatar doit abandonner ce projet.

Légende vivante du football, septuple Ballon d’Or, champion du monde avec l’Argentine, débarrassé de la concurrence de Cristiano Ronaldo qui a mis le clignotant vers un championnat exotique, Lionel Messi a tout pour briller sous le maillot du Paris Saint-Germain, qu'il a rejoint en 2021. Mais force est de constater qu’après une première saison cataclysmique, la Pulga a bien du mal à s’imposer, même s’il bénéficie de la confiance absolue de Christophe Galtier, lequel le titularise à chaque match et n’a jamais osé faire sortir un joueur qui a un poids énorme sur les réseaux sociaux et dans des ventes dans les boutiques du PSG. Pour se défendre, l’entraîneur parisien a expliqué qu’un joueur comme Leo Messi pouvait à lui seul débloquer la situation. Et les faits lui ont donné raison samedi soir à Brest, puisque l’ancien Barcelonais, invisible, a délivré à Kylian Mbappé la passe qui a permis à ce dernier de donner la victoire à Paris. En dehors de cela ? Rien.

Lionel Messi atteint les 300 passes décisives, le PSG adore

Ce dimanche, Le Parisien donne un 4 à Lionel Messi, et l’avis du quotidien francilien est assez délicat après la copie rendue au joueur argentin à Brest. « Une prestation longtemps gênante. Qu’il ne court plus trop, on le savait. Mais le voir se faire autant malmener lors de simples impacts est plus étonnant. Mieux, ce qui n’était pas dur, en fin de match avec une passe décisive qui rehausse, un peu, un match médiocre », constate Christophe Bérard, qui ne veut pas trop mettre la tête du septuple Ballon d’Or sous l’eau, tandis que son collègue Dominique Sévérac évoque lui un « Leo Messi éteint ». Du côté de L’Equipe, on est plus tendre avec l’Argentin, noté « 6 », le quotidien sportif ayant peut-être apprécié que Messi ait atteint face à Brest la barre des 300 passes décisives en club. Une performance qui est forcément notable, même si elle ne masque pas le fait que le PSG peut difficilement grandir en s’appuyant sur un joueur traité de « marcheur » par certains supporters de plus en plus agacés, alors qu’à priori Nasser Al-Khelaifi veut prolonger La Pulga.

Justement, cette prolongation de contrat toujours en cours de négociations entre le clan Messi et le Qatar suscite désormais des avis très négatifs. Car si les fans de Leo Messi espèrent que ce dernier restera en Europe, le PSG étant le seul club à pouvoir payer un tel salaire, du côté des tribunes du Parc des Princes des voix s'élèvent pour que NAK laisse tomber, considérant que le champion du monde argentin ne colle pas avec le projet à construire autour de Kylian Mbappé. Et cela tombe bien puisqu'Esteban Edul, journaliste espagnol pour ESPN, affirme que Lionel Messi et sa famille seraient toujours favorables à un retour au Barça, même si Barcelone n'a pas les moyens financiers de payer le numéro 30 du Paris Saint-Germain à son tarif actuel. « Adios Monsieur Messi et prenez monsieur Meymar avec vous dans vos valises. Il faut du changement. L'institution PSG doit être au-dessus des joueurs et non l'inverse », écrit un supporter parisien en réponse à cette information venue de Catalogne. Tout est dit, la prolongation de Leo Messi n'excite plus les fans, mais QSI n'a probablement rien à faire de cet avis. Entre un projet marketing et un projet sportif, on va vite savoir ce que veut Paris, et Daniel Riolo espère que ce sera en faveur du sportif comme il vient de le répéter.

« Je ne crois pas que Messi ait une vraie motivation à jouer pour le PSG, qu’il ait un vrai attachement à ce club (…) Maintenant, il aura fait deux saisons, il faut passer à autre chose. Il faut recentrer l’équipe, il faut être beaucoup plus fort sur le sportif et il faut que Mbappé devienne le leader incontestable de cette équipe (…) Mais pour le PSG, ce n’est pas cohérent sportivement de le prolonger, ça ne rime à rien. Car ça veut dire qu’à chaque fois le gars prendra la place d’un jeune ou d’un bon joueur qu’on va recruter (...) Je dis à Messi d'aller à Miami, qu'il aille s'éclater au soleil, il le mérite bien », a expliqué le journaliste de RMC, qui adore Lionel Messi mais estime que ce dernier doit tourner la page tout comme Paris doit le faire.