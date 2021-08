Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, Di Maria se déchaîne !

Angel Di Maria, qui a joué avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, s’est permis de les comparer. Le joueur argentin est plutôt viril avec CR7.

En sélection argentine et de 2010 à 2014 au Real Madrid, Angel Di Maria a eu la chance de jouer aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il a vécu de grands moments avec les deux monstres sacrés du football. L’ancien joueur de Benfica est en mesure de dire avec qui il préfère évoluer. C’est ce qu’il a fait dans un entretien accordé à la chaîne de télévision argentine TyC Sports. Angel Di Maria a évoqué l’arrivée du sextuple Ballon d'Or en glissant un petit mot pour Cristiano Ronaldo, qui n'a gagné « que » 5 fois le Ballon d'Or. S’il avait dû choisir entre les deux, l’ailier droit aurait choisi Lionel Messi comme les dirigeants du PSG l'ont fait. Di Maria se réjouit évidemment de l’arrivée de son capitaine en sélection, avec qui il vient de remporter la Copa America.

« Cristiano Ronaldo mourrait d'envie d'être ici. La qualité et la quantité de joueurs dont le PSG dispose maintenant est quelque chose d'unique. Cela n'arrive pas souvent dans les clubs et les grands joueurs veulent toujours évoluer avec les meilleurs. Cristiano voudrait sûrement être là mais la direction a amené Messi, heureusement c'est beaucoup mieux. C'est vraiment facile de jouer avec Leo. J'ai une excellente relation avec lui sur et en dehors du terrain », a lâché Angel Di Maria au média de son pays. Le natif de Rosario n’a pas fait dans la langue de bois. Et il n’a peut-être pas forcément tort concernant l’état d’esprit de son ancien coéquipier. Il y a quelques semaines, la Gazzetta dello Sport révélait que l’ancien joueur du Real Madrid aurait aimé rejoindre Paris en cas de départ de la Juventus.

