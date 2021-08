PSG : Kylian Mbappé remplacé par Cristiano Ronaldo en 2022 ?

Dans : PSG.

Nasser Al-Khelaifi a mis un gros coup de pression sur Kylian Mbappé lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi. Mais si l'attaquant français part libre en 2022, le patron du PSG pense à Cristiano Ronaldo.

L’encre de la signature est à peine sèche sur le contrat liant Lionel Messi au Paris Saint-Germain que déjà les regards se tournent vers Kylian Mbappé. Car c’est peu dire que le silence absolu de la star française commence à agacer un peu les supporters, lesquels aimeraient bien entendre le champion du monde s’exprimer sur son avenir au sein du club de la capitale. Nasser Al-Khelaifi a d’ailleurs placé Mbappé devant ses responsabilités en prévenant mercredi que, comme le joueur français le souhaitait, « le PSG avait une équipe compétitive et qu’il n'avait plus d’excuse ». Autrement dit, les dirigeants parisiens pensent avoir fait les efforts nécessaires pour avoir une énorme équipe, et avec les signatures de Messi, Ramos, Wijnaldum, Hakimi et Donnarumma on peut considérer que c’est le cas. C’est désormais à Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat dans moins d’un an, à signer sa prolongation. Sauf que dans la pratique, on semble encore loin d’un accord dans ce sens.

Cristiano Ronaldo au PSG et Kylian Mbappé au Real Madrid en 2022 ?

Et chaque jour qui passe incite à penser que Kylian Mbappé partira libre dans un an, Al-Khelaifi ayant clairement fait savoir qu’il voulait que le PSG évolue avec un trio Messi-Neymar-Mbappé cette saison sous les ordres de Mauricio Pochettino. Du côté du Real Madrid, on se frotte évidemment les mains face à cette situation, et ce jeudi le quotidien sportif AS pense même que le patron qatari du Paris Saint-Germain a déjà compris que Kylian Mbappé allait partir sans prolonger, et donc totalement libre, à la fin de son contrat. C’est pour cela que des contacts auraient déjà été initiés avec Jorge Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo, qui est dans une situation similaire à celle de Mbappé, à savoir libre à la fin de la prochaine saison la Juventus voulant tourner la page. L’idée du PSG serait donc de remplacer Kylian Mbappé par CR7, dans une opération qui financièrement serait neutre. Il faut toutefois rappeler que la star portugaise a tout de même 36 ans, et que malgré son énorme talent, il semble au crépuscule de sa carrière, contrairement à Kylian Mbappé.